Severodonetsk lijkt nu hetzelfde lot te wachten als Marioepol: totale vernietiging

De laatste grote stad van de provincie Loegansk is grotendeels in handen van de Russen en de door Rusland gesteunde strijdkrachten van de separatisten. Om Severodonetsk wordt al wekenlang slag geleverd. Daarbij kampen de Oekraïners steeds meer met een tekort aan artillerie en munitie.

Volgens Oekraïense en westerse bronnen beschikken de Russen over tien keer zoveel stuks artilleriegeschut. Westerse geavanceerde artilleriesystemen zijn onderweg, maar of dat er genoeg zijn en of ze op tijd arriveren om de strijd te keren en verloren terrein terug te veroveren is zeer de vraag. Rusland zegt veel opslagplaatsen met wapens, ook van westerse makelij, te hebben vernietigd.

Overgeven of omkomen

Severodonetsk lijkt hetzelfde lot te ondergaan als eerder Marioepol, in het zuiden: vrijwel totale verwoesting. Nog een gelijkenis: net als in Marioepol hebben militairen en enkele honderden burgers zich verschanst op een industrieterrein, van de chemische fabriek Azot. Dat wordt zwaar gebombardeerd door de Russen. De gouverneur van Loegansk zegt te proberen om te onderhandelen over een veilige aftocht voor de burgers.

Volgens beide zijden zijn alle bruggen over de rivier vernietigd, waardoor de Oekraïners niet meer kunnen wegkomen. Ook kunnen voedsel, medicamenten en andere goederen de stad niet meer bereiken. “Overgeven of omkomen”, dat is de keuze die de Oekraïners volgens de aanvallers hebben, zei een woordvoerder van de separatistische strijders.

Ook de zusterstad van Severodonetsk, Lisitsjansk, aan de overkant van de rivier, ligt zwaar onder Russisch vuur.

Om ‘elke meter’ wordt gevochten

Voor beide partijen staat een groot strategisch en psychologisch belang op het spel in de strijd om dit laatste Oekraïens bolwerk in de provincie Loegansk. Die vormt samen met de provincie Donetsk de regio Donbas, die hoog op Moskous verlanglijst staat. Als de Russen Severodonetsk hebben veroverd, zullen ze hun handen vrij hebben om zich voluit te richten op de laatste delen van Donetsk, met name op de stad Kramatorsk.

Volgens de generale staf in Kiev zou het Oekraïense leger nog steeds controle hebben over ongeveer een derde van de stad. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat om ‘letterlijk elke meter’ van de stad wordt gevochten. Hij noemde de strijd om Severodonetsk bepalend voor de toekomst van de Donbas.

Zware verliezen aan beide zijden

De verliezen door de uitputtingsoorlog in de Donbas zijn hoog: volgens Oekraïne verliezen dagelijks honderd à tweehonderd militairen hun leven in Oost-Oekraïne. Het vermoeden bestaat dat de werkelijke verliezen nog hoger kunnen zijn, en dat ook de Russen zware verliezen lijden.

Woensdag komen de ministers van defensie van de Navo-lidstaten bijeen in Brussel. Ook aspirant-leden Finland en Zweden zijn van de partij, en ook Georgië en Oekraïne sturen afgevaardigden. De Oekraïense topadviseur Michailo Podoljak heeft maandag via Twitter voor de Brusselse ontmoeting een forse wensenlijst op tafel gelegd. Kiev zegt 1000 houwitsers, 300 raketlanceersystemen, 500 tanks, 2000 gepantserde voertuigen en 1000 drones nodig te hebben om Rusland te verslaan.

In Donetsk is het gerommel van het naderbij komende front overal te horen

In de provincie Donetsk leven de achterblijvers in afwachting van het naderend Russisch offensief. ‘Iedereen hoopt op goeds voor de toekomst. Maar dat deden de mensen in Severodonetsk en Marioepol ook.’