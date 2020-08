Serviërs vieren (noodgedwongen) vakantie bij hun grootste rivaal Albanië

Op de Balkan leidt de covid-pandemie tot onvermoede toeristische tripjes. Traditionele vakantielanden als Montenegro, Griekenland en Kroatië houden hun grenzen voor Serviërs op slot, of eisen een negatieve corona-test voor aankomst. Alternatieven als Turkije zijn prijzig, en je moet ervoor het vliegtuig in. Een vakantie in eigen land vinden veel Serviërs bij gebrek aan zee maar saai.

En zo is Albanië ineens in opkomst als vakantiebestemming bij zijn grootste rivaal. De verhoudingen zijn traditioneel vooral gespannen vanwege Kosovo, waar negentig procent van de inwoners etnisch-Albanees is. Serviërs beschouwen Kosovo als provincie van hun eigen land, ook al verklaarde het zich twaalf jaar geleden onafhankelijk.

Hotels ontvangen Serviërs met open armen

Maar ondanks de animositeit kent Albanië geen inreis-restricties voor Serviërs, ook niet in tijden van corona. Bij gebrek aan andere buitenlanders ontvangen hotels en restaurants hun ongewone gasten met open armen. Tv-zender N1 sprak enkele vakantiegangers na terugkomst. “Het was beter dan we hadden verwacht. Mensen zijn gastvrij, de zee is fantastisch”, zei een van hen enthousiast voor de microfoon.

Pikant is dat de Serviërs via Kosovo naar Albanië rijden. Ook daar gelden geen reisbeperkingen. Dankzij een nieuwe snelweg is de rit naar de kust zelfs een fluitje van een cent. Officiële cijfers zijn er nog niet, maar volgens de Servische reisbureau-eigenaar Nenad Stojakovic is de interesse opmerkelijk groot. “Tevreden toeristen uit Servië zijn de beste reclame voor Albanië. Hun ervaringen bepalen of dit niet alleen het eerste, maar ook het laatste jaar is dat Serviërs vakantie vieren in Albanië.”

Lees ook:

Serviërs boos op president Vucic vanwege zwalkend coronabeleid

Eerst ging heel Servië op slot, maar vanwege verkiezingen was alles ineens weer mogelijk. Dat heeft geleid tot een nieuwe virusuitbraak en woede onder de bevolking.