Serviërs balen van kentekenruzie in Kosovo

Wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten, moet de regering in Kosovo hebben gedacht. Kosovaarse automobilisten zijn al jaren verplicht hun kentekenplaat te vervangen als ze Servië binnenrijden, omdat de Kosovaarse kentekenplaat – met de initialen RKS voor de Republiek van Kosovo – er niet wordt geaccepteerd. Nu betalen de Kosovaarse autoriteiten met gelijke munt terug, waardoor ook Serviërs hun kentekenplaat aan de grens moeten vervangen. Die beslissing viel niet goed bij etnische Serviërs in Kosovo, die de grens tussen de twee landen met vrachtwagens blokkeren.

Tegelijkertijd zeggen de autoriteiten in Kosovo dat de nieuwe regeling slechts een administratieve aanpassing is. “Er gebeurt niets bijzonders of discriminerends”, aldus premier Kurti. “We voeren alleen maar een overeenkomst uit waar zowel Servië als de Europese Unie mee hebben ingestemd.”

De Servische president Vucic noemt de beslissing ‘onverantwoordelijk’. De ruzie typeert de relatie tussen de twee landen, die sinds de oorlog in 1998 en 1999 zeer moeizaam is.

Lees ook:

Eerste Kosovaarse verdachte van oorlogsmisdaden in september voor tribunaal in Den Haag

Het proces tegen de voormalige rebellenleider Salih Mustafa uit Kosovo begint in september, heeft de internationale Kosovo-rechtbank in Den Haag zaterdag bekendgemaakt.