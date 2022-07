Sergej Lavrov gaat op tournee door Afrika en kan in Egypte rekenen op een warm onthaal

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov bezocht zondag Egypte, ‘een toonaangevende partner in Afrika’, als begin van zijn reis langs een aantal Afrikaanse landen. Daarna staan Ethiopië, Oeganda en Congo-Brazzaville op het programma, met als doel de relaties van Rusland met het Afrikaanse continent te versterken. Later dit jaar is de Rusland-Afrika-top en Rusland breidt graag zijn netwerk van niet-Westerse bondgenoten uit.

Het bezoek aan Egypte was een solide begin, want met het Arabische land heeft Rusland al decennia een goede verstandhouding. Zo was de eerste buitenlandse reis van de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi in 2014 een bezoek aan Moskou. Egypte koopt wapens van Rusland en er is een overeenkomst voor een Russisch industriegebied in Egypte dat over een periode van dertien jaar wordt gerealiseerd.

Ook is het Russische staatsbedrijf Rosatom vorige week begonnen aan de bouw van de eerste kerncentrale op Egyptische bodem: El Dabaa, het grootste Russisch-Egyptische project sinds de Aswandam, die in 1970 werd geopend. In een interview, vorige week, met de Russische staatszender Russia Today, benadrukte Lavrov de historische banden tussen Moskou en Caïro die teruggaan tot de Sovjettijd. In Caïro trof Lavrov ook de secretaris-generaal van de Arabische Liga.

Amerikaanse druk

Dat Lavrov in Egypte met open armen werd ontvangen, is mede omdat Egypte afhankelijk is van graan uit Rusland. Egypte is de grootste graanimporteur ter wereld en importeerde vorig jaar maar liefst 6,1 miljoen ton, waarvan circa tachtig procent afkomstig was uit Rusland en Oekraïne. Ook ziet Egypte graag de maandelijkse 300.000 tot 400.000 Russische toeristen snel terugkeren naar zijn badplaatsen, met daarmee de zo erg gewenste buitenlandse valuta.

Het bezoek laat zien dat de banden tussen beide landen op het oog niet geleden hebben onder de oorlog in Oekraïne. Dit ondanks Amerikaanse druk op Egypte om zich publiekelijk uit te spreken tegen de invasie en hulp te bieden aan Kiev. Publiekelijk heeft Egypte zich wat betreft de oorlog zo veel mogelijk afzijdig gehouden, op algemeenheden na, zoals de wens dat “Egypte hoopt dat alles vreedzaam wordt opgelost door diplomatieke overeenkomsten”.

Over ‘oorlog’ wordt er niet gesproken

In lokale media wordt de term ‘oorlog’ vermeden en steevast gesproken over ‘het conflict’ en ‘de operatie’ die Rusland uitvoert. Sisi is net teruggekeerd van een bezoek aan Europa, waar hij Frankrijk en Duitsland bezocht, om daarna door te reizen naar Servië: een van de laatste Russische bondgenoten in Europa. Waar de Verenigde Staten en andere westerse landen Egypte nog wel eens terechtwijzen op het gebied van mensenrechten, benadrukt Poetin het belang van een sterke leider, een boodschap die Sisi als muziek in de oren klinkt.

In een artikel op de website van het Russische ministerie van buitenlandse zaken schrijft Lavrov dat ‘Afrikaanse landen het niet eens zijn met de onverbloemde pogingen van de VS en Europese landen om een eenzijdige wereldorde aan hen op te leggen’. Daarmee raakt Lavrov een gevoelige snaar bij de landen die halverwege de vorige eeuw hun koloniale tijdperk achter zich konden laten.

Lees ook:

Door de oorlog in Oekraïne schieten de broodprijzen omhoog in Cairo

De oorlog in Oekraïne leidt tot kopzorgen in Egypte: het land is de grootste graanimporteur ter wereld en is afhankelijk van graan uit Oekraïne en Rusland. Dreigen er straks weer broodrellen?

Met deal Caïro krijgt Rusland weer echt voet aan de grond in het Midden-Oosten

Oud-bondgenoten Rusland en Egypte gaan de banden flink aanhalen. De Egyptenaren zijn blij, de VS iets minder.