Senatoren stemmen langs partijlijnen in eerste zittingsdag impeachmentproces

Na een marathonzitting van 13 uur heeft de senaat ingestemd met de richtlijnen die bepalen hoe het proces over de afzetting van president Donald Trump verder moet verlopen.

Deze procedurele regels komen geheel uit de koker van de Republikeinse leider Mitch McConnell. Het gaat onder meer om het verhoor van getuigen en het toelaten van nieuw bewijs en getuigenissen. Alle senatoren stemden met hun partij mee, waardoor de Republikeinen een meerderheid hadden van 53 tegen 47.

Deze stemverhouding, die het zeer onwaarschijnlijk maakt dat de Republikeinse president Trump uiteindelijk zal worden afgezet, leek op de eerste zittingsdag in steen gebeiteld.

Democratische voorstellen afgewezen

Zo werden alle elf amendementen ingediend door de Democraten afgewezen. Een van de voornaamste voorstellen van de Democraten kwam van de Democratisch leider in de senaat, Chuck Schumer, die een dagvaarding uit wilde laten gaan om documenten van het Witte Huis te bemachtigen.

Dit betrof documenten van onder meer het Pentagon, het ministerie van buitenlandse zaken en het Witte Huis die meer zouden onthullen over het achterhouden van militaire steun aan Oekraïne op verzoek van president Donald Trump.

Schumer diende direct na het afwijzen nog een aanpassingsvoorstel voor de richtlijnen in, waarin hij wederom vroeg om openbaring van vertrouwelijke documenten over Oekraïne. Ook die werd dus, samen met andere amendementen, afgewezen. De senatoren stemden opnieuw langs partijlijnen: 53 tegen 47.

Voorstel McConnell haalt het niet

Toch was er ook een minuscule overwinning op te tekenen voor de Democraten: een voorstel van Republikein Mitch McConnell haalde het niet. Hij wilde graag een strakke planning doorvoeren waarin slechts twee dagen de tijd zou zijn voor het openingspleidooi aan beide zijdes. Dit voorstel stuitte direct op veel weerstand van de Democraten, en ook enkele Republikeinse senatoren maakten in de wandelgangen hun bezwaren kenbaar tijdens een schorsing van het debat.

Volgens hen zou dit te veel benadrukken dat de Republikeinen erop uit zouden zijn overhaast getuigenissen erdoorheen te jagen. McConnell voegde daarop een extra dag tijd toe.

De leider van de Republikeinen in de senaat, Mitch McConnell, in de gangen van het senaatsgebouw tijdens het impeachmentproces. Beeld AP

Geruzie gaat door

Verder werd er vooral gesoebat over de betekenis van de getuigenissen en bewijslast eerder verzameld door het Huis van Afgevaardigden. Wat volgens de Democraten wederom werd aangewezen als vernietigende bewijslast, werd door de Republikeinen aangeduid als normale gang van zaken.

Zo betwist het juridische team van president Trump niet dat het telefoontje met de Oekraïense president zo is verlopen zoals de Democraten stellen, maar betwisten zij wel dat dit een ‘impeachable offence’ zou inhouden. Er is, aldus de verdediging, geen bewijs dat hulp aan Oekraïne zou zijn verbonden aan een verzoek tot onderzoek in de activiteiten van Hunter Biden, zoon van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden.

Aan de andere zijde werden de door de Republikeinen vastgestelde zittingsregels door Democraten ‘een aanzet tot doofpot’ genoemd, waarbij deze eerlijk proces in de weg zouden staan.

Hoe verder?

Het afzettingsproces zal woensdag verdergaan met de openingsverklaring van de aanklagers, ofwel, de Democraten. Wel is het nog mogelijk dat de verdediging van Trump meteen zullen pogen een verzoek tot sepot in stemming te zullen brengen, maar enkele Republikeinse senatoren hebben al laten weten hier niets voor te voelen.

