Senator: Dodental schietpartij basisschool Texas opgelopen tot 21, onder wie 18 kinderen

Bij een schietpartij op een basisschool in het Amerikaanse Uvalde, Texas, zijn dinsdag veel doden gevallen. De Texaanse senator Roland Gutierrez meldt op basis van een briefing door de Texaanse staatspolitie dat het dodental is opgelopen tot 21: 18 kinderen en 3 volwassenen, onder wie de schutter. In eerste instantie werd gemeld dat 14 kinderen en een leerkracht om het leven waren gekomen.

De 18-jarige schutter, die eerst zijn grootmoeder had neergeschoten alvorens hij de basisschool was ingelopen, is vermoedelijk door politiekogels om het leven gekomen, zo meldde de Texaanse gouverneur Greg Abbott eerder op een persconferentie. Over de precieze toedracht zijn nog geen mededelingen gedaan zolang het onderzoek nog niet is afgerond.

De schutter, Salvador Ramos, is een inwoner van Uvalde en een leerling van de plaatselijke middelbare school. Hij zou een handvuurwapen en mogelijk nog een geweer bij zich hebben gehad. Hij liep de school in en schoot er met het handvuurwapen in het rond. “Hij schoot en doodde op gruwelijke en onbegrijpelijke wijze leerlingen en een leraar”, aldus gouverneur Abbott. De leeftijd van de kinderen varieert van 7 tot 10 jaar.

Er vielen ook gewonden in de school in de plaats Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio. Het Universitair Ziekenhuis in San Antonio meldt op Twitter dat het twee slachtoffers van de schietpartij in Uvalde heeft opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeren in kritieke toestand. Ook twee agenten werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Volgens de autoriteiten handelde de verdachte alleen. De schutter reed in een auto naar de school, die hij gewapend met een geweer en pistool betrad, meldt CNN. Over zijn motief is nog niks bekend.

De schietpartij in Texas was een van de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Een schutter doodde 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers.