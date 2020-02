Seksvideo wordt Macron's favoriet voor Parijs fataal

De man die president Macron graag zag als burgemeester van Parijs, Benjamin Griveaux, heeft de strijd om die functie opgegeven. Van Griveaux waren donderdag intieme beelden op sociale media te zien die bedoeld waren voor een minnares. Gisterochtend maakte Griveaux (42), die eerder regeringswoordvoerder was, bekend dat hij de jacht op het stadhuis van de hoofdstad staakt. “Dit verdient mijn gezin niet”, zei de zwaar aangeslagen kandidaat tijdens een persconferentie. “Niemand zou dit mee hoeven maken.”

Zijn besluit om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand te staken heeft Griveaux eerst besproken met de president. Die liet de keuze – doorgaan of stoppen – aan hem, volgens Griveaux. De ‘aanslag’ is opgeëist door de in Parijs wonende Russische ‘politiek kunstenaar’ Pjotr Pavlenski. De extreem-linkse Pavlenski zegt dat hij de beelden heeft gekregen van een vrouw met wie Griveaux een relatie had. Met de publicatie op zijn site wil hij naar eigen zeggen de aandacht vestigen op de hypocrisie van de ex-kandidaat.

Familieman

Griveaux prees zichzelf volgens Pavlenksi aan als een familieman die het vaak heeft over zijn vrouw en kinderen. “Het kan me niet schelen wat hij op seksueel gebied uitspookt, wat mij betreft doet hij het met dieren”, liet Pavlenski Franse media weten. “Het gaat mij er om dat hij eerlijk moet zijn.” Pavlenski ariveerde in 2017 in de Franse hoofdstad als politiek vluchteling en heeft nu de strijd aangebonden met de president van het land dat hem ontving. Macron is volgens Pavlenski minstens zo repressief als Poetin. In oktober van het zelfde jaar stak hij de gevel van een vestiging van de Franse bank in brand. Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk.

Het getroffen gebouw staat op de Place de la Bastille en dat is, aldus Pavlenski tijdens zijn proces, ‘een historische schande’. Hij voegde daar ‘leve de gele hesjes!’ aan toe. De advocaat van Pavlenski, Juan Branco, speelt volgens de site van het weekblad Le Point een troebele rol bij de verspreiding van de video’s. Le Point.fr bericht dat verschillende bronnen bevestigen dat de activistische Branco, auteur van een bestseller waarin hij van leer trekt tegen Macron, begin februari naar een manier zocht om de video van Griveaux te verspreiden. Hij zou uiteindelijk bij de fanatieke Pavlenski zijn beland met wie hij een fascinatie voor de gele hesjes deelt.

Vervolging

Pavlenski, die in 2012 enige bekendheid kreeg toen hij zijn mond liet dichtnaaien om te protesteren tegen de veroordeling van de groep Pussy Riot, hangt vervolging boven het hoofd. Voor zogenoemde ‘revenge porn’ kan hij twee jaar gevangenisstraf en een boete van 60.000 euro krijgen. Dat weerhoudt hem er niet van meer acties aan te kondigen.

De politiek heeft unaniem met afschuw gereageerd op de val van Griveaux. Jean-Luc Mélenchon van de grootste linkse oppositiepartij La France Insoumise (FI) riep zijn aanhang op vooral niet mee te doen aan de golf leedvermaak die over de sociale media spoelt. ‘Het is niet zo dat in de politiek alles is geoorloofd. De zeer actieve minister van ‘gelijke rechten voor mannen en vrouwen’ Marlène Schiappa wordt genoemd als mogelijke opvolger van Griveaux. Zij zou een moeilijk situatie erven, Griveaux stond derde in de peilingen, achter de huidige burgemeester Anne Hidalgo en de wiskundige Cédric Villani.

