‘Seks-voor-goede-cijfers’-schandaal op Marokkaanse universiteit

Een nieuw, hoog oplopend seksschandaal aan een universiteit veroorzaakt ophef in Marokko. Een docent van een handelsopleiding in de noordoostelijke provinciestad Oujda zou orale seks hebben verlangd van studentes in ruil voor goede cijfers. Volgens vrouwenrechtenactivisten is het schandaal slechts het topje van de ijsberg.

De zaak kwam vorige week aan het rollen toen Marokkaanse media tekstberichten onthulden die een docent van de École Nationale de Commerce et de Gestion aan een studente zou hebben gestuurd. Nog twee andere studentes openbaarden daarna soortgelijke berichtenwisselingen. De leraar zou de jonge vrouwen ook telefonisch hebben lastiggevallen. “Uw woorden zijn respectloos”, reageerde een van hen. “Ik tolereer niet dat u ze herhaalt.” Maar de docent zou hebben gezegd dat klagen geen zin had omdat hij de schoolleiding ‘in zijn zak’ had.

Het ministerie van onderwijs stuurde daarop een onderzoekscommissie naar de school, schorste de docent in afwachting van een tuchtprocedure, en ontsloeg de schooldirecteur en twee andere kopstukken van de opleiding. Er werd bovendien een hulplijn ingesteld, waar studenten gevallen van misbruik kunnen melden. De minister van hoger onderwijs, Abdellatif Miraoui, zegt ‘nul tolerantie’ te hebben voor dit soort praktijken.

Verborgen camera

Het is het zoveelste ‘seks-voor-goede-cijfers’-schandaal in Marokko. Afgelopen maand begon vanwege soortgelijke beschuldigingen al een rechtszaak tegen vijf docenten van de universiteit Hassan I in de stad Settat. In die zaak bestaat het bewijs eveneens deels uit berichtenverkeer. Daarnaast maakte een studente met een verborgen camera opnames van een docent die zich zou hebben geprobeerd op te dringen. Ook in andere steden zoals als Rabat, Casablanca, Fès, Meknès en Tanger waren er de laatste jaren dit soort affaires.

Activisten zijn inmiddels op sociale media, onder meer onder de hashtag #MeTooUniv, een campagne begonnen om meer getuigenissen van studentes te krijgen en de aandacht te vestigen op het probleem. “We moeten de zaken grote bekendheid geven om de mensen te onderwijzen en sensibiliseren”, zegt schrijfster en regisseuse Sonia Terrab in een online-filmpje. “We willen ook de ouders bereiken, de bestuurders, de mensen die de beslissingen nemen.”

Après les affaires de harcèlement sexuel qui ont éclaté à Settat et à Oujda, SoniaTerrab, notre co-fondatrice, a lancé #MetooUniv.

Pour Brut, elle explique sa démarche. (Part 1) pic.twitter.com/7dtxZPdb3x — Moroccan Outlaws 490 (@MoroccanOutlaws) 3 januari 2022

Volgens vrouwenrechtenactivisten is dit soort seksuele chantage wijdverbreid in het Marokkaanse onderwijs, maar komt het in de conservatieve samenleving zelden tot rechtszaken. Studentes doen veelal geen aangifte uit vrees voor represailles of bezoedeling van de goede naam van hun familie. Het is ook riskant om aangifte te doen, omdat seks buiten het huwelijks strafbaar is in Marokko. Voordat je het weet, wordt je zelf als verdachte aangemerkt.

“Vrouwen worden altijd gezien als verleidsters, het is altijd hun schuld”, zei de advocate Khadija El Amrani onlangs in het Marokkaanse weekblad TelQuel. “Daardoor zijn ze onvermijdelijk bang om op hun beurt beschuldigd te worden. Ze vrezen dat de zaken hen zullen blijven achtervolgen.”

