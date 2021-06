Segways, e-steps en hoverboards; de Moskouse trottoirs worden met de dag drukker en gevaarlijker

Hij kwam vanuit het niets en toen ik hem in de gaten kreeg, was het al te laat. Met grote snelheid ramde de jeugdige koerier op zijn elektrische step mijn achterwiel. Ik bleef overeind, wonderwel, hij maakte een duikeling op de stoep, maar stond verrassend snel op.

“Sorry”, zei hij enigszins beduusd, maar met een verontschuldigende glimlach.

“Alles heel?”, vroeg ik.

Hij knikte, zette nog altijd glimlachend zijn pet recht, stapte op en snelde verder. Mijn fiets leek op het eerste gezicht ongedeerd, maar bij de eerste meters was duidelijk dat de opdoffer een forse en waarschijnlijk niet meer weg te werken slag had achter­gelaten. Ik zette mijn weg voort in muilezeltempo, en al net zo hobbelig.

Herinneringen aan de Leidsestraat

Het moest een keer gebeuren. De Moskouse trottoirs worden met de dag drukker en dus gevaarlijker. Fietsen waren altijd al toegestaan, in het geval dat deelname aan het reguliere verkeer te riskant is, een inschatting die iedere fietser zelf moet maken. Maar de afgelopen jaren is er een keur aan andere al dan niet gemotoriseerde vehikels bij gekomen, van elektrische steps tot segways, hoverboards en air­wheels. De trottoirs in het centrum herinneren soms aan het gekrioel vroeger in de Amsterdamse Leidsestraat, toen fietsers, voetgangers en trams er streden om de ruimte.

Waar in Nederland de meeste e-steps nog verboden zijn op de openbare weg en een enkele vooralsnog als ‘bijzondere bromfiets’ wordt gedoogd, heeft het Moskouse stadsbestuur de elektrische step enthousiast omhelsd. Naast de huurfietsen die al jarenlang in het zomerhalfjaar op veel plekken in Moskou onder handbereik zijn, kom je ook de e-step overal tegen. De site van de gemeente meldt trots dat de stad inmiddels 600.000 actieve gebruikers telt, die sinds de introductie van de huursteps in 2018 meer dan 2,5 miljoen trips hebben gemaakt. Het aantal e-steps in Moskou groeit dit jaar naar verwachting tot 130.000. Kicksharing is hot, zoveel is duidelijk.

Bedrieglijke statistieken

De van bovenaf gestimuleerde opmars van de e-step moet bovenal aantonen dat de Russische hoofdstad met zijn tijd meegaat. Maar net als met de schaarse fietspaden die vaak nergens beginnen noch heengaan en duidelijk bedacht zijn door mensen die nooit zelf op de fiets zitten, is niet nagedacht over de gevolgen die het massale gebruik van e-steps (en segways en andere vervoermiddelen) heeft voor de veiligheid van andere weggebruikers.

De statistieken zijn bedrieglijk. Die melden voor heel Rusland jaarlijks honderden ongevallen waarbij elektrische steps zijn betrokken, soms met dodelijke afloop, de meeste in Moskou. Maar de verkeerspolitie registreert uitsluitend de ongelukken die op de rijweg plaatsvinden, niet die op het trottoir. En dat is nu juist waar de meeste incidenten plaatsvinden, zoals ook bovengenoemde botsing. De omvang van het probleem is dus ­beduidend groter.

Geen infrastructuur

De status van de e-step staat een oplossing in de weg. In de geldende verkeersregels komt de e-step helemaal niet voor en dus wordt de stepbestuurder simpelweg beschouwd als voetganger. Dat die met een snelheid van soms 40 km per uur of zelfs beduidend meer over de stoep raast, doet, of deed, niet ter zake.

Al jaren klinkt de roep om regulering steeds luider, maar beloofde aanpassingen van de verkeersregels willen maar niet van de grond komen. Op het trottoir is geen goed idee, dat snapt iedereen, maar op de rijweg ontbreekt, net als voor fietsers, de nodige ­infrastructuur.

Voorlopig blijft het dus dringen op de Moskouse voetpaden.