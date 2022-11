Sébastien Bellin: ‘Ik wil de mensen die mij probeerden te vermoorden aankijken en vergeven’

Een boomlange man van 2,05 meter in een plas bloed, languit op de tegels van de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Ongewild werd Sébastien Bellin een van de gezichten van de aanslagen op 22 maart 2016 toen hij werd gefotografeerd, luttele momenten nadat een kogel een gat door zijn heup boorde. Door de bomscherven verloor hij bijna zijn benen. Zijn foto ging de wereld over. Bellin ging in één klap van voormalig professioneel topsporter naar gehandicapte. Het gevoel in zijn linkerbeen zou nooit meer terugkomen.

Wat meteen opvalt aan Bellin (44) is de enorme levenslust die van hem uitgaat. Zijn levensverhaal is er een van extremen. Hij werd geboren als zoon van een succesvolle zakenman uit Mons en een ‘hippie-moeder’ uit Brussel. In zijn jeugd woonde hij in Brazilië, Amerika, Denemarken, Italië en België. Vijftien jaar lang was hij professioneel basketbalspeler bij bijna alle grote Belgische clubs en het nationale team. Nu woont hij met zijn vrouw en twee dochters deels in het Amerikaanse Michigan en in Tervuren, dat tegen Brussel aan ligt.

Op een stoel in een eengezinswoning in Tervuren zit een onverschrokken man die het leven in al haar facetten heeft gezien. Hij zit vol wijsheden die elkaar gedurende het interview in een steeds sneller tempo opvolgen. “Vaak proberen mensen negatieve ervaringen te vergeten, maar ze beseffen zich niet dat zij zelf het resultaat zijn van wat ze hebben meegemaakt. Maak je niet te veel zorgen over het verleden, want dat zit al in je. Je kunt wel bepalen welke rol je de dingen die je hebt meegemaakt laat spelen in de toekomst.”

Toen Bellin na de aanslagen in het ziekenhuis lag, bedacht hij voor zichzelf een doel. Hij had iets nodig om de demonen in zijn hoofd te laten zwijgen. Met de aanslag had hij iets extreems overleefd en nu hij wilde daar iets extreems tegenover zetten. Hij wilde bewijzen: ik kan deze traumatische gebeurtenis weer te boven komen. Ruim zes jaar nadat doktoren hem vertelden dat hij misschien nooit meer zou kunnen lopen, finishte hij een aantal weken geleden de Ironman Hawaï, een van de zwaarste triatlons ter wereld. 3.860 meter zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen.

Je ging naar Hawaï om iets te doen dat voor veel mensen onmogelijk is, en helemaal voor iemand met jouw handicap. Hoe bereid je je mentaal voor op zo’n wedstrijd?

“Ik begin mijn dag altijd met een ritueel: ik kijk naar mijn been en dan ben ik dankbaar voor mijn handicap. Ik heb geen gevoel meer in mijn linkerbeen en een groot deel van mijn kuitspier is weggevaagd. Hoe dichterbij de dood je bent geweest, hoe makkelijker het is om dankbaar te zijn voor het leven. Ik ben nog steeds een vader voor mijn kinderen, een man voor mijn vrouw. Ik ben nog steeds een zoon, een broer. Bij al die dingen heb ik een tweede kans gekregen van het leven. Mijn been is daar een herinnering aan.”

Sébastien Bellin finishte een aantal weken geleden de Ironman van Hawaï, een van de zwaarste triatlons wereld. Beeld Tessa Kraan

Wat heeft de Ironman je gebracht?

“Ik voel me nu heel zelfverzekerd over wie ik ben. Eigenlijk was het hele proces een bevestiging dat de mindset die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld echt werkt. Ik denk dat mensen over het algemeen te veel zijn gefocust op kwantiteit. Kwantiteit is per definitie beperkt want dat betekent dat iets eindig is. Maar dingen die kwalitatief zijn, die je niet kunt meten, kunnen alleen maar doorgroeien. Neem bijvoorbeeld liefde, tolerantie, empathie, cultuur of discipline. Die zaken zijn als een boule de neige, een sneeuwbal, die steeds groter wordt en blijft rollen. Daarom focus ik op kwaliteit, op het oneindige.”

Was het finishen van de Ironman ook een overwinning op de terroristen?

“Nee, die mensen zitten eigenlijk niet eens meer in mijn hoofd. Ik voel geen woede over wat mij is aangedaan. Natuurlijk heb ik weleens een zware dag, bijvoorbeeld als ik val omdat mijn voet over de grond sleept zonder dat ik het voel. Dan huil ik even heel hard en zeg ik tegen mezelf: dit is gewoon een moment en het is oké. Ik praat erover met mijn vrouw of ik lach met mijn kinderen. En dan gaat het moment voorbij.”

Toen je terugkwam uit Hawaï was je weer op de luchthaven van Zaventem. Hoe was het om daar te zijn?

“Het was een idee van mijn vrouw. Ze zei: ‘Je moet de cirkel rondmaken’. Toen we landden op Zaventem, liepen we naar de plek waar toen die foto van mij is gemaakt. Daar stonden we stil. Ik kon me precies de rust herinneren die ik voelde tijdens de 1,5 uur dat ik daar voor mijn leven aan het vechten was. Te midden van totale chaos voelde ik me zo kalm. Het was alsof ik werd gedragen door een energie die ik niet kan uitleggen. Alsof ik in een soort bubbel zat.

“Zaventem leek wel een oorlogsgebied, overal lagen dode mensen. Ik kon me niet bewegen dus ik moest mensen gaan vragen me daar weg te slepen. Ik wist dat ik rustig moest blijven en heel specifiek moest zijn. Als ik had geroepen ‘Help! Help me!’, zou ik nooit hulp krijgen. Mensen die in paniek zijn, weten niet hoe ze moeten helpen. Ik dacht na, ik maakte een plan.

“Mijn oren suisden en ik was de meest smerigste dingen aan het overgeven. Telkens als ik mijn lichaam probeerde te bewegen, lukte dat niet en zag ik een nieuwe plas bloed ontstaan. Ik wist op dat moment: ‘Ik ben aan het doodbloeden, ik moet opschieten’. Instinctief bedacht ik dat ik naar de voorkant van het vliegveld moest, dat daar de ambulances zouden zijn. Ik mocht zo min mogelijk bloed verliezen, dus ik zocht een sjaal en ik vroeg iemand om die strak om mijn been te binden. Ik vroeg iemand anders om mijn been omhoog te leggen zodat het bloed minder snel zou stromen. Zo ging ik verder. Mensen die me aankeken, gaf ik rustig een instructie.

“Kun je de bagagekar hierheen rijden?”

“Kun je me op deze bagagekar tillen?”

“Kun je me naar de voorkant van de luchthaven duwen?”

“Toen ik eindelijk buiten was, wist ik dat ik er alles aan moest doen om bij bewustzijn te blijven. Je moet je voorstellen: een man van 2,05 meter met een lichaam waar overal bloed uit stroomt, en dan bewusteloos… Ik denk dat de kans groot was dat ik een zwart label had gekregen van de hulpdiensten, dat betekende: deze persoon is niet meer te redden. Ik keek een van de medewerkers recht in de ogen en zei: ‘Luister naar me. Geef me een rood label, ik heb niet veel tijd meer.’ Ik kreeg dat rode label en dat zorgde ervoor dat ik een van de eersten was die in een ambulance werd getild.”

Hoe kon je al die tijd zo rustig blijven? Was je niet ontzettend bang?

“Ik heb geleerd dat er een verschil is tussen angst en gevaar. Het heeft geen zin om angst te voelen want dat betekent dat je bang bent voor iets dat gaat gebeuren, maar dat nu nog niet gebeurt. Ik was op dat moment in gevaar maar ik lééfde nog. Als je je focust op het gevaar is er geen ruimte in je hoofd voor angst. Angst is een illusie.”

‘Ik ben dankbaar dat ik terug kan gaan naar een plek die mij bijna het leven kostte en kan zeggen: Ik heb het overleefd.’ Beeld Tessa Kraan

Het is nu zes jaar later. Kun je die traumatische gebeurtenis ooit helemaal te boven komen?

“Ik heb mensen ontmoet die methodes of therapie suggereerden waarmee je je gedachten kunt wissen, maar ik weet niet of ik dat wil. Ik vind het fijn dat ik nu elke dag naar mijn been of mijn heup kan kijken en kan denken: ‘Ik heb geluk’. Ik ben dankbaar dat ik terug kan gaan naar een plek die mij bijna het leven kostte en kan zeggen: ‘Ik heb het overleefd’.

“Na de aanslagen ben ik naar slachtoffergroepen geweest, maar ik voelde me daar niet goed bij. Ik zie mezelf niet als een slachtoffer. Ik accepteer mijn handicap en ik accepteer dat ik veranderd ben in positieve zin. De dode vrouw die naast mij lag op de luchthaven is een slachtoffer. Ik zie mezelf als overlever, iemand die een situatie te boven komt en beter wordt.”

Over een aantal weken begint het proces rondom de aanslagen. Ga je een getuigenis afleggen?

“Ja, ik wil de mensen die mij probeerden te vermoorden aankijken en ze volledig vergeven. Wanneer je vergeeft, maak je jezelf los van negatieve energie. Als je wraak en boosheid koestert blijf je er juist aan verbonden en dan trekt het je naar beneden. Ik heb die dag in de rechtbank al gevisualiseerd. Het zal emotioneel worden maar het is een nieuwe uitdaging die ik aan wil gaan. Ik ben er klaar voor.”

