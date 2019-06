Sea Watch en Salvini voelen zich in de steek gelaten door Europa

Het reddingsschip van de Duitse hulporganisatie Sea Watch, met 42 migranten aan boord, koerst richting de haven van Lampedusa. De kapitein hoopt de opvarenden daar na twee weken ronddolen aan de kant te kunnen zetten. Vooralsnog geeft Italië - en de rest van Europa- niet thuis.

Pas als ze voet aan wal hebben gezet, kunnen we iets voor ze doen, benadrukte Dimitris Avramopolous gisteren. Volgens de EU-commissaris voor migratie hebben een paar lidstaten zich bij hem gemeld met het aanbod een deel van de 42 asielzoekers aan boord van de Sea-Watch 3 op te vangen. Maar dan moeten ze eerst vaste grond onder hun voeten hebben.

De migranten werden ruim twee weken geleden door de Duitse hulporganisatie gered toen ze met een rubberboot vanuit Libië op weg waren naar Europa. Avramopolous hoopt dat Italië, ‘in dit specifieke incident’, wil bijdragen aan een oplossing voor de mensen aan boord.

Of Rome gehoor zal geven aan deze oproep was gisteravond nog onduidelijk. Eerder op de dag waren vertegenwoordigers van de Italiaanse autoriteiten wel al aan boord gegaan van de Sea-Watch 3, vertelde kapitein Carola Rackete in een filmpje op Twitter. “Ze inspecteerden de vergunning van het schip en de paspoorten van de bemanning.”

Niet welkom

Minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini voelt er weinig voor het schip te laten aanmeren. De kapitein heeft immers directe orders vanuit Rome om niet de Italiaanse wateren in te varen genegeerd. Bovendien zijn reddingsschepen van ngo’s al sinds vorig jaar niet meer welkom in Italiaanse havens, betoogde hij. “Het recht om onze grenzen te verdedigen is heilig”, aldus Salvini die suggereerde dat het schip maar naar Malta, Tunesië of een Noord-Europese haven moest varen.

Ook al sprak Avramopolous gisteren van ‘een incident’, de hulporganisaties en de Italiaanse autoriteiten staan zeker niet voor het eerst lijnrecht tegenover elkaar. Toch hebben ze een ding met elkaar gemeen. Beiden voelen zich in de steek gelaten door ‘Europa’.

Zo klopte kapitein Rackete al twee weken geleden bij de Europese Commissie aan voor hulp bij het vinden van een haven. Toen ze in Brussel geen duidelijk antwoord kreeg. stapte ze vorige week naar de rechter in Straatsburg in de hoop dat die Italië via een noodprocedure zou dwingen de mensen daar van boord te laten gaan.

Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besliste anders. De rechter zei ervan uit te gaan dat Rome de meest kwetsbaren aan boord hulp zou bieden, maar verplichtte de regering niet alle opvarenden op Italiaanse bodem toe te laten.

Boete en vervolging

Daarop besloot de kapitein van Sea-Watch dan maar zonder toestemming de Italiaanse wateren binnen te varen. Ook al heeft Italië inmiddels elf mensen vanwege medische redenen van het schip gehaald, de overige opvarenden zijn er volgens Rackete slecht aan toe. “De mensen aan boord zijn uitgeput, ik moet hen in veiligheid brengen.”

Daarmee hangt haar mogelijk een boete van 50.000 euro en strafvervolging boven het hoofd. “We moesten wel, omdat twee weken lang geen enkele EU-instelling de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor dit schip.”

In die laatste opmerking zal Salvini zich wellicht herkennen. “Zoals altijd is Europa afwezig”, twitterde de Italiaanse minister al eerder deze week. Ook klopte hij vergeefs aan om hulp bij verschillende Europese steden. Onder meer bij Berlijn, waar het hoofdkantoor van Sea-Watch is gevestigd. Maar ook bij Den Haag omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart.

Nederland en Duitsland zouden ieder de helft van de opvarenden moeten opnemen, droeg Salvini als oplossing aan. Maar of de landen zich ook bij hem hebben gemeld, wilde Avramopolous gisteren niet kwijt.

