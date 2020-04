Schutter in politie-uniform doodt dertien mensen in Canada

De politie kreeg zaterdagavond laat een melding van een schietpartij in Portapique. Daarbij werden meerdere mensen geraakt. Een zoektocht van ruim twaalf uur eindigde met een achtervolging en de dood van de schutter en een agent. Een andere agent raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

,,We denken dat één persoon verantwoordelijk is voor alle moorden en dat hij alleen door het noordelijke deel van de provincie is gereisd om moorden te plegen”, meldt een woordvoerder.

De premier van de provincie Nova Scotia, waar Portapique ligt, zegt erg geschrokken te zijn. ,,Ik had me nooit voor kunnen stellen dat ik wakker zou worden met het nieuws dat er een schutter op de vlucht was. Dit is een van de meest zinloze geweldsdaden in de geschiedenis van onze provincie. We staan met heel Nova Scotia achter alle slachtoffers en nabestaanden’’, aldus Stephen McNeil. De Canadese premier Justin Trudeau sprak van ‘een vreselijke situatie’.

Vermomd als agent

De schutter had volgens de Canadese politie gedeeltelijk een politie-uniform aan en reed in een auto die was verbouwd als politiewagen. Ooggetuigen zagen dat de man op de snelweg achtervolgd werd door politieauto’s. Mogelijk stond de auto op dat moment in brand.

Portapique is een plattelandsstad in het midden van Nova Scotia aan de Cobequid baai.