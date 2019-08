Schutter in El Paso doodde zeker twintig mensen, waarschijnlijk uit woede over immigratie

Bij de schietpartij zijn zeker ook 26 mensen gewond geraakt, meldde gouverneur Greg Abbott. Na de schoten in een filiaal van supermarktketen Walmart arresteerde de politie een 21-jarige verdachte in een woning. Hij gaf zich direct over aan de politie.

Volgens Amerikaanse media gaat het om Patrick Crusius, een blanke inwoner van het Texaanse stadje Allen. Hij zou met een automatisch geweer het vuur hebben geopend op het winkelend publiek. Bij het begin van de schietpartij waren er tussen duizend en drieduizend mensen in de supermarkt.

Aanslag werd aangekondigd

Het motief voor de aanslag wordt onderzocht. De schutter zou een manifest op internet hebben gepubliceerd dat een hate crime suggereert. Dat wordt onderzocht op authenticiteit, meldde de burgemeester van El Paso, Dee Margo. In het vier pagina’s tellende document, waarin hij de aanval aankondigt, klaagt Crusius over de groeiende invloed van hispanics, immigranten uit Midden- en Zuid-Amerika.

El Paso ligt vlakbij de grens met Mexico. Dagelijks komen hier volgens burgemeester Margo tienduizenden Mexicanen legaal de VS binnen voor werk, school of om boodschappen te doen.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! Donald J. Trump

In het document schrijft Crusius ook tegen rassenvermenging te zijn en hij spreekt zijn sympathie uit voor de Christchurch-schutter. Die schoot in maart 51 mensen dood bij twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Die aanslag leek te zijn gemotiveerd door een afkeer van immigratie en verlangen naar etnische zuiverheid.

Onder de doden zijn drie Mexicanen. Dat maakte de Mexicaanse president Andrés Manuel Lopéz Obrador bekend op Twitter. De Mexicaanse minister van buitenlandse zaken zei dat onder de gewonden zes Mexicanen zijn.

President Donald Trump sprak zaterdagavond op Twitter zijn afschuw uit over het drama in El Paso. Hij schreef: “De schietpartij van vandaag in El Paso, Texas, was niet alleen tragisch, maar ook lafhartig. Ik sta achter iedereen in dit land die de haatdragende daad van vandaag veroordeelt. Er zijn geen redenen of excuses die het doden van onschuldige mensen ooit zullen rechtvaardigen. Melania en ik sturen onze gedachten en gebeden naar de geweldige mensen in Texas.”

Invloed van Trump

Politici ruzieden gisteravond de rol van president Trump in het aanwakkeren van geweld. De Democratische presidentskandidaat Amy Klobuchar zei in reactie op het drama in El Paso: “De personen die schieten zijn verantwoordelijk, maar ik denk wel dat de retoriek van Trump meer haat in dit land heeft aangewakkerd”. Door Republikeinen en het rechtse Fox News werd zij daarop hard aangevallen, omdat zij de aanslag zou gebruiken voor politiek gewin.

Vanuit Democratische hoek werd ook geroepen om strengere wetgeving voor wapens. Presidentskandidaat Beto O’Rourke komt uit El Paso en onderbrak zijn campagne om bij zijn familie en zijn stad. Hij ging op bezoek bij gewonden en vertelde daar vervolgens over op een geïmproviseerde persconferentie.

Klanten worden de supermarkt uit geëscorteerd, terwijl de schietpartij aan de gang is. Beeld AP

Bezorgd om wapenlobbyisten

Een andere Democratische presidentskandidaat, Bernie Sanders, beschuldigde de Republikeinse leiders in de Senaat ervan “zich meer zorgen te maken om het welbevinden van de wapenlobbyisten van de National Rifle Association, dan om de overgrote meerderheid van het Amerikaanse volk.”

Walmart liet weten zaterdagavond weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen. Ook dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Actrice Alyssa Milano reageerde met een oproep aan het bedrijf om ‘echt leiderschap’ te tonen en nu eindelijk eens te stoppen met de verkoop van wapens in zijn supermarkten.

