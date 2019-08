Schutter aangehouden na neerschieten van zeker twintig personen in Texaanse winkel

Bij de schietpartij zijn zeker ook 26 mensen gewond geraakt. Na de schoten in een filiaal van supermarktketen Walmart bij het winkelcentrum Cielo Vista Mall heeft de politie een 21-jarige verdachte gearresteerd. Hij heeft zich direct overgegeven, nadat de politie hem in het vizier kreeg.

Een blanke Texaan

Volgens Amerikaanse media gaat het om Patrick Crusius, een blanke inwoner van het Texaanse Allen. Hij zou met een automatisch geweer het vuur geopend hebben op winkelende mensen. Op het moment van de schietpartij waren er ongeveer drieduizend mensen in de supermarkt aanwezig.

Het motief voor de aanslag is nog niet duidelijk. Wel is er een manifest gevonden dat zou duiden op een hate crime. Dat wordt door de politie onderzocht op authenticiteit. In het document, waarin hij zijn aanval aankondigt, beklaagt Crusius zich over de groeiende invloed van hispanics, immigranten uit voormalige Spaanse koloniën in Midden- en Zuid-Amerika. Ook schrijft hij dat rassenvermenging moet stoppen.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. EL PASO POLICE DEPT

El Paso is een van de grootste steden van Texas en ligt pal aan de Mexicaanse grens. In de plaats wonen veel Hispanics.

Onder de doden zijn drie Mexicanen. Dat maakte de Mexicaanse president Andrés Manuel Lopéz Obrador bekend op Twitter. De Mexicaanse minister van buitenlandse zaken zei dat onder de gewonden zes Mexicanen zijn.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! Donald J. Trump

De politie heeft het gebied rondom het filiaal van Walmart doorzocht en meldt dat de situatie onder controle is. Het publiek moet nog wel op afstand blijven.

Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte is gesteld van de schietpartij en de situatie blijft volgen. Hij sprak ook met de gouverneur van Texas, Greg Abbott, en minister van justitie, Bill Barr, over de situatie.

