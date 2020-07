Schrikken voor Oklahoma: de helft van de staat is nog steeds een indianenreservaat

De federale overheid en de staat Oklahoma waren er vanuit gegaan dat het reservaat in het oosten van Oklahoma al lang was opgeheven, maar een meerderheid van het hof is het daar niet mee eens. In combinatie met een aantal andere vergeten reservaten zou door de uitspraak bijna de halve staat weer Indiaans gebied zijn.

In Oklahoma is ruim 17 procent van de inwoners Indiaan, alleen in Alaska zijn er meer oorspronkelijke inwoners. Dat komt doordat in de negentiende eeuw veel Indianenstammen uit het oosten gedwongen werden naar het gebied te verhuizen, onder andere langs het Trail of Tears, het ‘Pad van de Tranen’, waar duizenden dood achterbleven.

Zo ook de Creek, die woonden in Georgia en Alabama. Hen werd in het westen een nieuw gebied beloofd, dat ze nooit zouden hoeven opgeven en waar ze zelfbestuur zouden hebben. In 2020, vele verbroken beloften later, is er nog wel een stam, maar heeft die het gebied niet meer in eigendom. Het land is verdeeld tussen vele individuele landeigenaren, Indianen en niet-Indianen.

Het reservaat opnieuw erkennen zou tot chaos leiden

Maar een reservaat is het nog steeds, claimt een inwoner van Oklahoma, Jimcy McGirt. Hij had daar een dringende reden voor: een rechtbank van de staat Oklahoma veroordeelde hem voor het seksueel misbruiken van een vierjarig meisje tot duizend jaar gevangenisstraf, plus levenslang. Zijn advocaten kwamen met een origineel bezwaar: McGirt is een Indiaan (van de Seminole stam), en als een Indiaan een ernstige misdaad pleegt op Indiaans grondgebied, dan mag hij volgens een federale wet alleen door federale rechters worden gestraft. McGirt hoopt op een nieuw proces bij een mildere rechter.

Oklahoma voerde bij het Hooggerechtshof aan dat het overduidelijk was dat het reservaat niet meer bestond. Het opeens weer erkennen zou bovendien duizenden veroordelingen ongeldig maken en tot chaos leiden.

Maar rechter Neil Gorsuch, die voor de 5-4 meerderheid van het hof het arrest schreef, vond dat geen geldige redenen. Gorsuch is zelf geboren in Colorado, en is dus opgegroeid in het deel van de VS waar Indianen nog zichtbaar aanwezig zijn, het westen. Gorsuch is ook een aanhanger van het ‘textualisme’, het zoveel mogelijk letterlijk nemen van wetten en verdragen, en had daardoor weinig geduld met het argument van Oklahoma dat in de dagelijkse praktijk het reservaat al lang verdwenen is.

“Aan het eind van de Trail of Tears” stond een belofte”, zo stelt hij vast aan het begin van zijn arrest, verwijzend naar het met de Creek gesloten verdrag. En het Hooggerechtshof heeft lang geleden uitgesproken dat beloften aan Indianen verbroken mogen worden – maar alleen bij wet, en dat is nu eenmaal nooit gebeurd.

Hoe Oklahoma omgaat met de nieuwe realiteit van een reservaat dat de helft van zijn grondgebied beslaat, dat zoekt de staat zelf maar uit, vindt hij.