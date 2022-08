Schrijver Salman Rushdie neergestoken

Hij zou in de staat New York een lezing gaan geven over het leven van een schrijver die leeft onder dreiging, Salman Rushdie, maar zo ver kwam het niet. Toen de 75-jarige auteur in Chitauqua het podium betrad, werd hij neergestoken.

De politie van de staat New York heeft laten weten de aanval op de schrijver en op de interviewer te onderzoeken. De interviewer raakte slechts lichtgewond maar Rushdie is met een helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis in de omgeving. Hij zou aan de nek verwond zijn. Het is nog niet bekend hoe hij er aan toe is.

Op het moment dat deze krant naar de drukker ging, was het nog niet bekend hoe Rushdie eraan toe is. Ooggetuigen zagen dat hij op de grond lag en dat omstanders zijn benen en armen omhoog hielden. Dat is ook te zien op en foto die vrij snel na het incident door persbureaus werd verspreid.

De dader werd aangehouden.

Rushdie, die veertien boeken op zijn naam heeft staan, werd beroemd door zijn romans Middernachtskinderen uit 1981 en De duivelsverzen uit 1988. Om dat laatste boek sprak de Iraanse leider Khomeini in 1989 een fatwa uit, omdat het beledigend zou zijn voor de profeet Mohammed.

De fatwa, die tot op de dag van vandaag nog geldt, betekende dat Rushdie vogelvrij is verklaard en wereldwijd doelwit kan worden van extremistische moslims. Iran loofde een beloning van eerst 2,5 miljoen dollar uit aan degene die Rushdie zou doden. Dat bedrag is een paar jaar geleden door een religieuze organisatie nog verhoogd naar 3,3 miljoen.

De schrijver was de eerste negen jaar na 1989 volledig ondergedoken. De laatste jaren verscheen hij wel weer in het openbaar, maar altijd in aanwezigheid van beveiligers.

Rushdie heeft net een nieuw boek voltooid, dat Victory City heet. Het meer dan 400 pagina’s tellende boek zal in februari tegelijk met de Engelse versie in het Nederlands verschijnen bij uitgeverij Pluim.

Pluim geeft op dat moment ook drie eerdere boeken van Rushdie uit: naast Middernachtskinderen en De duivelsverzen is dat ook Joseph Anton, een autobiografie die gaat over zijn leven sinds Valentijnsdag 1989, toen hij begreep dat hij zijn leven niet meer zeker was.

In alle jaren daarna bleef de dreiging, al dacht Rushdie zelf soms ook dat niemand meer in hem geïnteresseerd was. Dat was onwaar. Gisteren greep iemand zijn kans.

