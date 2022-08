Schrijver Salman Rushdie neergestoken, ligt aan de beademing

Nederlandse uitgever: ‘De fatwa leek soms vergeten’

Mizzi van der Pluijm (59) geeft de Nederlandse vertalingen van de boeken van Rushdie uit. Over de jaren heen ontmoette ze de schrijver meerdere malen. Ze hebben een goede relatie, Van der Pluijm reageert dan ook aangeslagen op het nieuws van de steekpartij in New York. “We weten niet hoe het nu met hem gaat”, zegt Pluijm. “Iedereen is hard bezig meer te weten te komen”.

Daarom heeft Pluijm nog niet nagedacht over mogelijke gevolgen voor de uitgave van de Nederlandse boeken. Liever kijkt ze even terug op de de jarenlange samenwerking met Rushdie. “Ik kan altijd erg met hem lachen, hij heeft een heel goed gevoel voor humor.” In de jaren '90 ontmoette ze de schrijver voor het eerst op het Marineterrein in Amsterdam. “Ik was een onderknuppel bij de uitgeverij en wist niet wat we gingen doen, na een half uur rondjes rijden in een geblindeerde auto stapten we uit bij Rushdie. We kregen een gesigneerd boek, daarna heb ik altijd contact gehouden.”

De jaren erna kwam ze vaak bij Rushdie thuis in New York. In 2001 wist ze hem zelfs over te halen om het Nederlandse boekenweekgeschenk te schrijven. “Dat was heel bijzonder”, zegt Pluijm “Rushdie is gewoon een steengoede schrijver.”

Juist daarom betreurt Pluijm het dat de uitgesproken fatwa een groot deel van Rushdie’s leven tot nu toe bepaalde. “Je kan hem nooit meer los zien van de fatwa, terwijl hij dat zelf wel wil. En nu gaat het weer alleen maar over het geweld.”

De laatste jaren zag Pluijm dat de beveiliging rond Rushdie bij bezoeken aan Nederland langzaam afnam. “Aan het begin was het nooit bekend waar hij zou komen, hij dook soms ineens op met een gepantserde auto. Dat is langzaam minder geworden, de fatwa leek soms vergeten”

Deze week kondigde de Pluijm aan ook het nieuwe boek van Rushdie ‘Victory City’ uit gaan geven. Voor de tour van het boek zou de schrijver ook Nederland bezoeken. (Tim van der Pal)