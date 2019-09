Schots gerechtshof: schorsing Brits parlement is zaak van de politiek

De uitspraak is een nederlaag voor tegenstanders van premier Boris Johnson. Zij denken dat Johnson zijn bevoegdheden misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit. Naar verwachting gaan zij dan ook in hoger beroep.

De kersverse Britse premier Boris Johnson gebruikt een zogeheten ‘prorogation’ om het parlement, dat op 3 september terug kwam van vakantie, al na een paar dagen voor lange tijd naar huis te sturen, maar liefst 23 werkdagen. Op 14 oktober, veel later dan normaal, is dan de Queen’s speech (de Britse troonrede) gepland. Daarna komt het parlement - nog maar dik twee weken voor de huidige brexit-datum van 31 oktober - weer bij elkaar.

Het Lagerhuis en het Hogerhuis zouden dan nog zeer kort de tijd hebben om een eventuele no-dealbrexit te voorkomen met een wet. De brexitdatum van 31 oktober is in een wet vastgelegd. Gisteren kwam er weer een wending in die zaak toen Johnson zijn meerderheid in het parlement verloor toen parlementslid Philip Lee overliep naar de liberalen. Het parlement keurde ook een motie goed die het toelaat deze week nog, dus voordat het parlement geschorst wordt, een wet in te dienen die voorkomt dat de dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder meer de EU verlaat. Voor tientallen Conservatieve parlementsleden, die instemden met deze motie, betekende dat het einde van hun partijlidmaatschap.

Ook in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een zaak aangespannen tegen de schorsing. Een mensenrechtenactivist vreest dat een no-dealbrexit het wankele vredesproces in het Britse gebiedsdeel zal verstoren. Hij heeft ook juridische stappen gezet om de brexit helemaal tegen te houden.

En toen zette Boris Johnson het parlement buitenspel. Wat betekent dat?

Groot-Brittannië is in de ban van één woord: ‘prorogation’, het opschorten van debatten en de behandeling van moties en wetten in het parlement. Premier Boris Johnson hoopt op deze wijze een no-dealbrexit voor elkaar te krijgen. Parlementsleden zijn ontstemd. Zes vragen over de tactiek van de nieuwe premier.

Boris Johnson verliest de strijd met zijn parlement, zet 21 Conservatieven uit de partij



De Britse premier Boris Johnson heeft 21 Conservatieve parlementsleden uit de partij gezet. Zij steunden een motie die het toelaat een wet in te dienen die voorkomt dat het Verenigd Koninkrijk zonder meer de EU verlaat.