Schotland luidt de noodklok: nergens in Europa vallen meer drugsdoden

Ter vergelijking: het aantal drugsdoden in Nederland, waar drie keer zoveel mensen wonen, was in dat jaar 235.

In Europese cijfers wordt het Schotse drugsprobleem meestal over het hoofd gezien, omdat de drugsdoden die daar vallen worden meegeteld met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Maar als Schotland apart wordt bekeken, dan blijkt meer dan een derde van de 3000 drugsdoden per jaar daar te vallen, terwijl in de rest van het land twaalf keer zoveel mensen wonen.

Noodtoestand

De Schotse minister voor gezondheid, Joe FitzPatrick, spreekt van een noodtoestand. De Schotse kranten schrijven al maanden schrijnende verhalen over hele families die aan drugs sterven en tieners die een eerste pil bij het uitgaan niet overleven. FitzPatrick uitte zijn medeleven met families die iemand zijn verloren door het stijgend drugsgebruik.

De Schotse bewindsman hoopt op toestemming van de centrale regering in Londen om in ieder geval gebruikersruimten te openen, waar ook medische hulp beschikbaar is. Tot nu toe stuit zijn pleidooi op een veto. Schotland heeft zelf 20 miljoen pond vrijgemaakt om problemen die met drugs te maken hebben aan te pakken.

De nieuwste cijfers over drugsdoden zijn schrikbarend veel hoger dan die van vorig jaar, toen het aantal met achthonderd doden ook al behoorlijk hoog lag. In 2018 stond Litouwen nog op de eerste plaats.

Eén op de zestig Schotten heeft een drugsprobleem, zo blijkt uit de cijfers van het ministerie. Alcohol, ook een stevig Schots probleem, telt in deze cijfers niet mee. De meeste doden vallen door het gebruik van meerdere drugs tegelijk, zoals benzodiazepinen en cocaïne of heroïne tegelijk.

Levendige straathandel

Waarom het drugsprobleem speciaal Schotland treft, is niet precies bekend. Schotland, waar in de jaren tachtig een heroïne-epidemie heerste, lijkt gevoelig voor verdovende middelen. Behalve aan drugs sterven er jaarlijks ook meer dan 1200 mensen aan alcoholgebruik. Volgens de cijfers drinkt 24 procent van de inwoners iedere week meer dan veertien glazen drank.

Artsen ter plaatse zeggen dat hun patiënten steeds vaker per ongeluk een overdosis nemen. De laatste jaren is een levendige straathandel ontstaan in pillen die in de medische wereld bekendstaan als benzodiazepinen. Dat is vooral het geval in Glasgow, maar ook in kleinere steden als Dundee aan de oostkust.

De kwaliteit van die pillen varieert sterk, waardoor gebruikers de benodigde hoeveelheid slecht kunnen inschatten. De pillen zijn behoorlijk goedkoop, waardoor ze voor een grote groep mensen aantrekkelijk zijn.

