Schoon water, onderdak en warmte na de aardbeving: hoe zorg je daarvoor?

Tienduizenden overlevenden van de aardbevingen in Turkije zijn inmiddels vertrokken uit het rampgebied met hulp van de Turkse overheid. Ook gaan mensen zelfstanding weg uit de getroffen regio’s. Op zoek naar warmte, water en stevige laagbouw. Reddingswerkers bevrijden steeds minder mensen. Hulporganisaties moeten vooruit denken.

De overheid en andere organisaties bouwen op veel plaatsen tentenkampen, zegt Sabine de Jong van Unicef Nederland, nu noodhulpcoördinator van Giro555. Onderzoekteams van Unicef brachten de afgelopen dagen in kaart waar de nood het hoogst is. En welke ziekenhuizen en scholen nog overeind staan.

“In de tweede fase, die nu begint, kunnen hulporganisaties meer doen”, zegt De Jong. “We zorgen voor schoon water, voeding, injectienaalden, onderdak en warme kleren.” Unicef let specifiek op kinderen die alleen reizen. In de opvangkampen geeft de organisatie, net als de Turkse overheid, geld aan overlevenden.

De meeste goederen komen uit een opslag van Unicef in Kopenhagen. Per vliegtuig gaan ze richting Istanbul en Ankara, daarna met vrachtwagens het land in. Water komt met speciale tanktrucks. Ook zijn er schepen onderweg met spullen.

Naast de rijen tenten plaatst Unicef kleine schooltjes; een soort grote metalen dozen. Kinderen krijgen de komende weken op deze manier een vorm van onderwijs dat voor de nodige afleiding zorgt. En speciale onderwijzers geven direct psychologische zorg.

Op de vlucht

Elsa van Zoest, noodhulpcoördinator van Oxfam Novib en Giro555, zegt dat organisaties goed letten op mensen die het rampgebied uit reizen. Voor nu ligt de nadruk nog op de getroffen regio’s, maar mensen op de vlucht moeten straks ook geholpen worden. “Waar precies wordt de komende dagen duidelijk”, zegt van Zoest, “omdat de organisaties achter Giro555 ter plekke zijn, kunnen we snel inspelen op veranderingen.”

Oxfam Novib gaat gezinnen helpen met tijdelijke opvang. Daarnaast ligt de focus de komende tijd op het waternetwerk. Op veel plekken in Turkije en Syrië is momenteel geen schoon water te krijgen, met als risico een cholera-uitbraak. Buiten het getroffen gebied zijn winkels open. “Geld geven aan overlevenden werkt nu goed”, zegt Van Zoest. “We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de voorraden aangevuld blijven.”

Artsen zonder Grenzen heeft nog geen toestemming voor hulp gekregen van de Turkse overheid.

