Scholz en Macron eens over noodzaak Oekraïne te steunen

Oekraïne verdient steun zolang de oorlog voortduurt. Dat betoogde zowel de Franse president Emmanuel Macron als de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vrijdag op de internationale veiligheidsconferentie van München.

Er was Macron kennelijk veel aan gelegen om fermheid uit te stralen, waar Frankrijk eerder door bondgenoten werd gezien als te compromisbereid. “Dit is niet het geschikte moment voor dialoog”, benadrukte de Franse president.

Hij riep bondgenoten op om de militaire steun aan Oekraïne verder op te voeren, zodat het land een tegenoffensief kan voeren. “Het is Moskou dat de keuze heeft gemaakt om een oorlog te starten”, zei hij. “Het voert nu de strijd nog op, begaat oorlogsmisdaden en valt civiele infrastructuur aan.”

Macron riep andere Europese landen op om meer te investeren in defensie, met name luchtverdediging, om vrede op het continent af te dwingen. Hij kondigde het plan aan om in Parijs een conferentie te organiseren over gezamenlijke Europese luchtverdediging.

Gezamenlijke investeringen in Europese wapenproductie zijn nodig, volgens Macron. “Als Europa Europa wil verdedigen, moet het zichzelf bewapenen.”

Lange oorlog

Eerder op de dag zei ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat het wijs is om op een lange oorlog te zijn voorbereid. Hij benadrukte het belang om Oekraïne te blijven steunen, zonder te speculeren over wanneer het conflict zal aflopen. Volgens Scholz staat een meerderheid van de Duitse bevolking achter dat standpunt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei in een videotoespraak tijdens de internationale veiligheidsconferentie in München dat er sneller wapens geleverd moeten worden. Volgens Zelensky wil de Russische president Vladimir Poetin “meer tijd kopen voor zijn agressie”. Daarom heeft Oekraïne volgens hem snel moderne wapens nodig, “want daar hangt ons leven van af”.

Zelensky wil in de eerste plaats nieuwe moderne tanks. Vertraging van de hulp aan zijn land is altijd schadelijk geweest, klaagde Zelensky. Volgens hem kan het Kremlin de veiligheid van iedereen op de veiligheidsconferentie verwoesten. Oekraïne is niet de laatste halte van Poetin, die meer voormalige Sovjetstaten in het vizier heeft, betoogde Zelenski.

Rusland niet welkom

De internationale conferentie over veiligheidsvraagstukken en internationale betrekkingen wordt al sinds zestig jaar gehouden in het Hotel Bayerischer Hof in de Beierse hoofdstad. De conferentie van vorig jaar eindigde enkele dagen voor de Russische inval op 24 februari 2022. Deze maand loopt de conferentie van 17 tot en met 19 februari. Rusland is niet uitgenodigd.

Zaterdag spreken de ministers van buitenlandse zaken van de landen van de G7 in München over hulp aan Oekraïne.

