‘Schokkende toename’ van executies in Iran, waarschuwen organisaties voor mensenrechten

De Iraanse autoriteiten voeren dit jaar een ‘executiegolf’ uit onder terdoodveroordeelden, waarschuwen verschillende mensenrechtenorganisaties. In de eerste helft van dit jaar zijn er al dubbel zoveel executies uitgevoerd als in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens een gezamenlijk rapport van het Abdorrahman Boroumand Center en Amnesty International zijn er dit jaar al 251 bevestigde executies voltrokken, allemaal door ophanging. Dat blijkt uit gesprekken met familieleden van geëxecuteerden, gevangenen, berichtgeving van de staatsmedia en mensenrechtenactivisten. Geschat wordt dat dit aantal in werkelijkheid hoger ligt, omdat de autoriteiten een groot aantal van de executies niet aankondigen, en ze niet altijd via andere kanalen te bevestigen zijn.

Schokkende toename

Sinds 2017 was er in Iran enkele jaren sprake van dalende aantallen uitgevoerde doodvonnissen, maar daar lijkt nu definitief een einde aan te zijn gekomen. In 2021 was er al sprake van een plotselinge stijging (341 executies), maar die piek lijkt bijna zeker overschaduwd te worden door het hoge aantal executies van dit jaar.

De zorgen zijn groot, zegt Diana Eltahawy, vicedirecteur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International. “Het staatsapparaat voert door het hele land op grote schaal executies uit in wat een afschuwelijke aanval is op het recht op leven”, stelt ze. “Het doet op een ijzingwekkende manier denken aan 2015, toen er ook zo’n schokkende toename was”. Dat jaar werden er bijna duizend gevangenen geëxecuteerd.

Volgens de organisaties begonnen de executies toe te nemen na het aantreden van Irans nieuwe president, Ebrahim Raisi, en de benoeming van de conservatieve Gholam-Hossein Mohseni Ejei als hoofd van de rechterlijke macht, eind vorig jaar.

Zowel Amnesty als het Abdorrahman Boroumand Center roepen de Iraanse autoriteiten op zo snel mogelijk alle geplande executies op te schorten, om uiteindelijk de doodstraf geheel af te schaffen.

Maar aan die oproep wordt vooralsnog geen gehoor gegeven; afgelopen week gingen de executies gestaag door. Volgens de in Noorwegen gevestigde ngo Iran Human Rights (IHRNGO) zijn er de laatste week minstens 32 executies voltrokken, waaronder de executie van drie vrouwen. Een van hen was volgens de IHRNGO een kindbruid, die op haar 25ste – tien jaar na haar trouwen – haar man vermoordde.

Discriminatie

Een zorgwekkende detail is volgens de mensenrechtenorganisaties dat minderheden buitenproportioneel vertegenwoordigd worden in de executiecijfers. Zo zijn 26 procent van alle bevestigde geëxecuteerde gevangenen dit jaar Beloetsjen, een etnische minderheid die slechts vijf procent van de hele Iraanse bevolking uitmaakt. Het is een oververtegenwoordiging die volgens het Abdorrahman Boroumand Centr “een belichaming is van de diepgewortelde discriminatie en repressie” tegen de minderheid.

Iran is een van de vijfenvijftig landen ter wereld die de doodstraf nog hanteren; samen met China, Egypte en Saudi-Arabië staat Iran bovenaan de lijst van landen die jaarlijks de meeste executies voltrekken. De meeste veroordelingen zijn voor moord of drugsgerelateerde delicten, hoewel mensenrechtenorganisaties erop wijzen dat er regelmatig bekentenissen onder marteling worden verkregen, en dat veel gevangenen ter dood worden veroordeeld “na een buitengewoon oneerlijk proces”.

