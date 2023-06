Schiet Rusland zichzelf in de voet met verwoesting van de dam?

Het opblazen van de Kachovka-dam levert het Russische leger militair voordeel op. Maar als de Russen het gedaan hebben, schieten ze zichzelf er ook mee in de voet.

Zijn de schuldigen bekend? Jawel, meldt de Oekraïense website Ukrainska Pravda. De Russische 205de brigade heeft de dam opgeblazen, en de commandant heet luitenant-kolonel Edoeard Sjandoera. In de kluwen van speculaties en aanwijzingen over wie de dam in de Dnjepr heeft opgeblazen zijn dat tot nog toe de meest gedetailleerde beschuldigingen, al zijn die verder niet te verifiëren.

Is de dam eigenlijk wel opgeblazen? Harde bewijzen daarvoor zijn er nog niet. Wel hoorden omwonenden explosies, maar die zijn er wel meer aan de rivier, die ook de frontlinie vormt.

Oekraïne en westerse deskundigen die The New York Times citeert, menen dat de dam, die al sinds een jaar in handen was van de Russen, praktisch niet kon worden opgeblazen door externe explosies van bijvoorbeeld kruisraketten. Voor een verwoesting moeten aanzienlijke hoeveelheden springstof binnen in de dam, bijvoorbeeld in de machinekamer van de waterkrachtcentrale, tot ontploffing zijn gebracht.

Wel waren de weg boven op de dam en sluisdeuren door krijgshandelingen eind vorig jaar al beschadigd. Is de dam wellicht bezweken door die eerdere beschadigingen en mismanagement van de Russen, die controle hadden over de dam? Het water in het stuwmeer stond decimeters hoger dan normaal. Tot eind mei heeft het uitzonderlijk hard geregend. Of hebben de Russen het water expres laten stijgen om zo extra veel verwoesting aan te richten met het opblazen van de dam?

Toch wijst alles op Rusland

Maar op grond van het voorhanden zijnde ‘bewijs, redelijkheid en retoriek’ concludeert de gezaghebbende Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War (ISW) dat het waarschijnlijk is dat Rusland de dam heeft opgeblazen.

Militair heeft Rusland op korte termijn het meest gewonnen bij de ontstane situatie. De overstromingen veroorzaken een immens drasland, wat een Oekraïense aanval vanuit Cherson met tanks, pantservoertuigen en trucks voorlopig onmogelijk maakt. Het kan weken duren tot het water gezakt en opgedroogd is.

Wel is de vraag of Oekraïne een aanval over de Dnjepr overwoog. Met al het benodigde materieel de rivier oversteken, was ook in de oude situatie een zeer riskante onderneming. Maar mogelijk verwachtten de Russen daar, al of niet terecht, toch zo’n operatie. Wellicht ook wilden ze het Oekraïense leger verjagen van onlangs ingenomen posities op eilandjes in de rivier die nu onder water zijn komen te staan.

Maar hoe groot het militaire voordeel voor de Russen op termijn is, valt te bezien. De watermassa heeft ook Russische posities en mijnenvelden aan de oostkant van de rivier weggespoeld. Het leeglopen van het stuwmeer achter de dam kan ook kansen bieden aan Oekraïne, omdat de oversteek daar smaller wordt. Op Telegram bestrijdt het Oekraïense leger dat de doorbraak een offensief verhindert. “Oekraïne heeft al de benodigde vaartuigen en pontonbruggen om over waterobstakels heen te komen.”

Watertoevoer naar de Krim

Moskou op zijn beurt beschuldigt Oekraïne ervan de dam te hebben opgeblazen, en heeft er daarmee weer een propaganda-argument bij: kijk eens wat Kiev de eigen bevolking aandoet. Welke methode Oekraïne daarbij zou hebben gebruikt, laten de Russen in het midden.

Oekraïnes motief zou zijn: de watertoevoer naar de Krim afknijpen. Het klopt dat de Krim zijn water door een kanaal betrekt uit het stuwmeer. Maar denktank ISW wijst erop dat Rusland na de annexatie in 2014 de Krim ook al voorzag in zijn waterbehoefte, omdat Oekraïne dat kanaal al had afgesloten. Dat was een kostenpost voor Rusland, maar geen onoverkomelijk probleem.

Er pleit nog meer voor Russische opzet, en tegen de theorie dat Oekraïne de dader is. De menselijk ellende die erdoor is aangericht, treft weliswaar vermoedelijk nog meer mensen in het door Rusland bezette deel dan aan Oekraïense zijde, maar Rusland staat er niet om bekend dat het zich daarom bekommert.

De kosten van de doorbraak zijn voor Oekraïne onnoemelijk veel hoger dan voor Rusland. Afgezien van de enorme schade aan huizen en landbouw, zou restauratie van de dam en de bijbehorende waterkrachtcentrale ook in vredestijd jaren vergen. De kosten van herstel beraamt Kiev op een miljard dollar.

Het leeglopen van het stuwmeer raakt ook de kerncentrale in Zaporizja. Die betrekt zijn koelwater uit het meer. Omdat er de meeste reactoren zijn stilgelegd en er een noodvoorziening is aangelegd, is er nu geen acuut probleem. Maar voor herstarten van alle reactoren zou veel meer koelwater nodig zijn.

