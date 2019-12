Schiet Noord-Korea opnieuw een raket af? Die vraag overschaduwt de Oost-Aziatische top

Zuid-Korea gaat onrustige dagen tegemoet, want de kans is groot dat de Koreanen binnenkort een ongewenst ‘kerstcadeau’, in de vorm van een raket, zien overvliegen. Afzender: de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die een waarschuwing wil afgeven aan de Amerikaanse president Donald Trump.

De spanning rond de communistische dictatuur in Noord-Korea overheerst de top van drie Oost-Aziatische leiders, dinsdag in de Chinese stad Chengdu: de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, de Japanse premier Shinzo Abe en de Chinese premier Li Keqiang. Zij hebben genoeg andere zaken te bespreken, vooral op economisch terrein. Maar Kim Jong-un zal alle aandacht naar zich toe trekken.

Kim probeert met harde woorden de Amerikanen onder druk te zetten om de sancties tegen zijn land te verlichten. Die sanctieverlichting had voor Noord-Korea de uitkomst moeten zijn van enkele topontmoetingen met Donald Trump het afgelopen jaar. Maar ondanks alle warme woorden tussen de twee leiders is er niets veranderd.

De VS willen het hoofdstuk Noord-Korea afsluiten en hebben dus aangedrongen op nieuw overleg. Maar het bleef stil in Pyongyang en Kim kan nu weinig anders doen dan het beloofde ‘cadeau’ ook echt afleveren. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit iets anders kan zijn dan een intercontinentale raket, afgevuurd in de richting van de VS.

Trump wil af van de Amerikaanse verplichtingen

China had Noord-Korea tegemoet willen komen, met verlichting van de economische sancties. Een voorstel hiervoor in de Veiligheidsraad van de VN werd gesteund door Rusland, maar afgewezen door de VS. De vraag is nu hoe Zuid-Korea en Japan in deze discussie staan. Beide landen zijn bondgenoten van de VS, maar die verhouding staat onder druk.

Trump wil af van Amerikaanse verplichtingen in de wereld en hij vindt dat regionale machten als Zuid-Korea en Japan meer aan hun eigen defensie moeten doen. En vooral dat ze meer moeten betalen. Die terugtrekkende beweging leidt tot onzekerheid in de regio en toenadering tot Peking. Want Abe en Moon hebben een zekerheid: China gaat niet weg en wordt de komende jaren alleen maar machtiger.

Dus spraken de leiders mooie woorden na hun eerste bilaterale ontmoetingen op maandag. Zowel Moon als Abe hadden een onderonsje met de echte leider van China, president Xi Jinping. “Ik hoop dat we nauwer zullen samenwerken, zodat deze bijzondere gelegenheid resultaat oplevert”, zei Moon na afloop van een gesprek met Xi. De Zuid-Koreaan verwees ook naar de historische en culturele banden tussen de twee landen.

Moon waarschuwde ook voor de opgelopen spanning in de regio, als gevolg van de mislukte dialoog tussen Kim en Trump. “Dat is ongunstig, niet alleen voor onze twee landen, maar ook voor Noord-Korea.” Daar had hij Japan aan toe kunnen voegen. Dat land heeft wel moeite met een leidende rol van China, maar haalt de banden nu toch wat aan. Die nieuwe band kan verder verstevigd worden als Xi in het voorjaar op bezoek gaat in Tokio.

Lees ook:

VS smeken Noord-Korea: ‘Het is nog niet te laat’

De gesprekken over ontwapening van Noord-Korea zijn vastgelopen. De Amerikaanse onderhandelaar doet een laatste poging.