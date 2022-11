Scarfgate: ophef over de sjaal van Orbán

“Aangezien de winter eraan komt, heb ik premier Viktor Orbán maar een nieuwe sjaal gegeven,” tweette Eduard Heger, de premier van Slowakije, donderdag – begeleid door een foto waarop zijn Hongaarse collega als een boer met kiespijn naar de camera lacht, Slowakije-sjaal om zijn nek. Orbáns eigen sjaal, waarmee hij die week tijdens een voetbalwedstrijd gefotografeerd werd, was door buurlanden namelijk een tikkeltje gedateerd bevonden: zo’n honderd jaar om precies te zijn. Dat is hoe lang geleden het is dat de kaart van Hongarije er uitzag zoals het land, in het nationale rood-wit-groen, stond afgebeeld op de sjaal van premier Orbán.

Orbáns fashion faux pas viel in dramatisch slechte aarde bij omliggende landen: Groot-Hongarije bevatte immers delen van Slowakije, Roemenië, Oostenrijk, Kroatië, Servië en ja, ook van Oekraïne. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog was door de overwinnaars bepaald dat Hongarije deze gebieden af moest staan. Het land werd op die manier gereduceerd tot slechts 29 procent van haar grondgebied: een nationaal trauma dat nog altijd leeft in Hongarije, zeker onder Orbáns achterban.

Scarfgate

De boze reacties op Orbáns sjaal waren zo talrijk dat het schandaal op Twitter verlekkerd omgedoopt werd tot scarfgate. Maar behalve woedende reacties waren er ook meer laconieke replieken – zoals die van Oostenrijk: “Een snelle blik op de historische kaarten in het Weense Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons aanvankelijke vermoeden bevestigd: Transleithanië (het oude Hongaarse Koninkrijk) hield honderd jaar geleden op te bestaan. We zullen onze Hongaarse buren hier bij de eerste gelegenheid van op de hoogte stellen,” aldus een gewiekste woordvoerder.

Anderen wezen erop dat het toch ook wel verrassend is dat er nu zo’n ophef ontstaan is over een gebreid lapje stof om de nek van de premier, terwijl de Hongaarse regering tijdens hun voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een kolossaal tapijt met dezelfde kaart liet installeren in Brussel. Wie Hongarije bezoekt ziet de kaart bovendien overal terug: op stickers, op ramen, vlaggen. In het kantoor van regeringswoordvoerder Zoltán Kovács hangt een gigantische uitvoering, naast twee Hongaarse vlaggen en een drietal jachttrofeeën.

Misschien wel het toppunt was een Facebookfoto van Orbáns partijgenoot Szilárd Németh, aan het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Terwijl Németh poseerde met voedselpakketten die hij naar het buurland stuurde, hing boven zijn bank een print van de kaart – waarop Oekraïne deels bij Hongarije ingelijfd is.

Lees ook: De innige band tussen premier Orbán en de Hongaarse kerken

Hoe echt is het geloof van de Hongaarse premier Viktor Orbán, en hoe oprecht de steun van kerken? Een gesprek met zijn voormalige predikant Gábor Iványi, die de afgelopen jaren een van de belangrijkste critici van Orbáns nationalistische politiek werd.