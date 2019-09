Saudische kroonprins neemt 'verantwoordelijkheid’ voor de moord op Khashoggi

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS gezegd dat hij ‘volledige verantwoordelijkheid’ draagt voor de dood van de Saudische journalist en dissident Jamal Khashoggi, maar hij ontkent dat hij opdracht heeft gegeven voor de moord.

Khashoggi werd vorig jaar in het Saudische consulaat in Istanbul vermoord door een doodseskader, dat zijn lichaam vervolgens in stukken sneed en het gebouw uit smokkelde. Het lichaam van Khashoggi is nooit teruggevonden. Kroonprins Mohamed bin Salman zou volgens diverse bronnen, waaronder Amerikaanse inlichtingendiensten, de moord op de dissident hebben bevolen.

Toen de journalist van CBS hem naar zijn betrokkenheid bij de moord vroeg, ontkende hij stellig. “Absoluut niet. Het was een verachtelijke misdaad”, aldus Bin Salman. ‘Individuen die werken voor de Saudische regering’ hebben de moord gepleegd, niet hij.

De kroonprins ontkende ook dat hij iets wist van de moordplannen. “Sommigen denken dat ik zou moeten weten wat de drie miljoen mensen die voor de Saudische regering werken dagelijks doen”, maar dat is ‘onmogelijk’, zei hij. Ook toen de journalist hem erop wees dat de leden van het doodseskader nauw verbonden waren met de kroonprins, bleef hij vasthouden aan zijn onschuld en wees hij naar het overheidsonderzoek dat gaande is. Hij wilde liever naar de toekomst kijken. “Het was een fout. En ik moet er alles aan doen om zoiets in de toekomst te voorkomen.”

De reputatie van de kroonprins en zijn land is beschadigd

De kroonprins stemt zelden in met interviews, maar het lijkt erop dat hij vanuit pr-overwegingen geen andere keus had. Saudi-Arabië is militair en economisch sterk afhankelijk van de VS, maar de moord op de journalist heeft de reputatie van de kroonprins en zijn land ernstig beschadigd. In het doorgaans pro-Saudische Amerikaanse Congres klinkt er sindsdien veel kritiek op de kroonprins en het bondgenootschap met Saudi-Arabië, zowel onder Democraten als Republikeinen. Eerder deze maand waarschuwden verschillende senatoren de kroonprins tijdens een bezoek in Saudi-Arabië dat de Khashoggi-kwestie niet zou overwaaien. Hij moest openheid van zaken geven.

Door de moord op Khashoggi af te doen als een bestuurlijke fout of een ambtelijke misser, hoopt de kroonprins misschien aan de eisen van een aantal critici te hebben voldaan. Maar tegelijkertijd liet Bin Salman weten dat de betrekkingen tussen Amerika en Saudi-Arabië niet afhangen van het oordeel van het Congres. “De betrekkingen gaan veel verder dan dit”, zei de kroonprins. Daarmee doelde hij waarschijnlijk op de steun van president Donald Trump.

Dialoog met Jemen Kroonprins Bin Salman staat open voor een dialoog met de Jemenitische Houthi-rebellen om de oorlog in Jemen te beëindigen, zei hij in het interview met CBS. Saudi-Arabië probeert al sinds 2015 de rebellen in zijn buurland te verslaan, maar zonder resultaat. “Vandaag de dag staan we open voor alle initiatieven voor een politieke oplossing in Jemen”, zei de kroonprins. “We hopen dat dit eerder vandaag dan morgen gebeurt.”

Lees ook:

Details in de zaak-Khashoggi wijzen naar prins

De mannen die in het consulaat aanwezig waren worden gelinkt aan de Saudische koninklijke familie.