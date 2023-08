Saudische grenswachten vermoordden honderden vluchtelingen met bruut geweld

Eigenlijk spreekt de titel van het rapport al boekdelen: ‘Ze vuurden op ons alsof het regende’. Honderden vluchtelingen uit Ethiopië zijn sinds maart 2022 door Saudische grenswachten vermoord bij de grens tussen Jemen en Saudi-Arabië. Dit blijkt uit onderzoek van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat overloopt van gruwelijke getuigenverslagen, uit het gebied waar een route door de bergen richting de grens met Saoedi-Arabië bezaaid ligt met dode lichamen.

Zo beschrijft de 14-jarige Hamidya in het rapport: “Ik heb gezien hoe mensen werden vermoord op manieren die ik me nooit had kunnen voorstellen. Op één moment heb ik zeker dertig mensen vermoord zien worden. Ik verschool me onder een rots, en weet niet meer precies wat er toen gebeurde. Op een gegeven moment merkte ik dat er mensen om mij heen lagen te slapen. Totdat ik me realiseerde dat het allemaal dode lichamen waren. Toen ik wakker werd, was ik alleen.”

Tegenover de BBC spreekt hoofdauteur van het rapport van in ieder geval 655 doden, maar waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke aantal in de duizenden, aldus Nadia Hardman. “In dit rapport tonen we aan dat deze praktijken wijdverbreid en systematisch zijn, wat neerkomt op misdaden tegen de menselijkheid.”

Bootjes, de woestijn en door de bergen

Momenteel verblijven en werken er zo’n 750.000 Ethiopiërs in Saudi-Arabië. De oorlog in Tigray en de honger veroorzaakt door de aanhoudende droogte in de hoorn van Afrika heeft de afgelopen jaren geleid tot grote aantallen vluchtelingen die via Djibouti of het noorden van Somalië de Golf van Aden oversteken, door mensensmokkelaars op gammele bootjes gepropt. Het afgelopen jaar is het aantal migranten op deze route enorm toegenomen: de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) becijferde dat er in 2022 zo’n 73.000 vluchtelingen in Saudi-Arabië aankwamen via deze oosterse route, het eerste halfjaar van 2023 alleen al waren dat er mee dan 80.000.

De route richting de grens naar Saudi-Arabië, waar deze mensen met geweervuur onthaald werden. Beeld Human Rights Watch

Eenmaal in Jemen wacht hen een zware tocht door de woestijn, als ze hier niet al worden tegengewerkt door de Houthi-rebellen die het in grote delen van Jemen voor het zeggen hebben. Veelal hebben de smokkelaars het met deze rebellen op een akkoordje gegooid, aan wie de migranten uiteindelijk worden overgeleverd.

De onderzoekers van Human Rights Watch beschrijven hoe de Houthi’s tienduizenden vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden vasthouden in detentiecentra in het noordoosten van Jemen, nabij de bergachtige grens met Saudi-Arabië. Daar worden ze, na betaling van flinke sommen geld aan de rebellen, en in groepjes van zo’n tweehonderd vrijgelaten richting Saudische grens. Wie niet betaalt, wordt mishandeld of vermoord.

Raketwerpers en ledematen

Eenmaal bij de Saudische grens worden ze met geweervuur onthaald door Saudische grenswachten. Verschillende getuigen beschrijven hoe ze urenlang onder vuur zijn komen te liggen, waarbij de grenswachten onder andere granaat- en raketwerpers gebruiken. Ook zijn er vluchtelingen die van dichtbij worden neergeschoten, na eerst gevraagd te zijn in welk lichaamsdeel ze het liefst worden geraakt.

Getuigen noemen vaak de Saudische uniformen van de grenswachters, hoe er met raketwerpers ‘gemonteerd achterop auto’s’ wordt geschoten op de groepen mensen. De beschietingen op de groepen mensen gingen uren, soms dagen door. Overlevenden werden uiteindelijk door de Saudische grenswachten opgepakt en naar detentiecentra gestuurd.

Human Rights Watch zegt genoeg bewijs te hebben voor in ieder geval elf aanvallen waarbij in één keer meer dan zeventig vluchtelingen zijn vermoord. Ook zouden asielzoekers, vrijgelaten uit Saudische detentiecentra, tijdens hun vlucht terug naar Jemen zijn doodgeschoten.

Alle getuigen vertellen over de gruwelijke taferelen die ze onderweg naar de grens hebben gezien: gewonde vrouwen, mannen, kinderen, met afgerukte ledematen, en anders wel talloze lichamen langs de weg in het bergachtige grensgebied.

Massagraven

De onderzoekers spreken van systematisch geweld, en dat deze moorden nog altijd doorgaan. Mocht hier sprake van zijn van bewust beleid door de Saudische overheid, komt het neer op misdaden tegen de menselijkheid.

De onderzoekers baseren zich op interviews met 38 migranten die tussen maart 2022 en juni 2023 een poging deden Saudi-Arabië binnen te komen. Ook zijn er honderden foto’s en filmpjes gebruikt, evenals satellietbeelden waarop onder andere de lichamen te zien zijn die zijn achtergelaten langs de migrantenroute, evenals groeiende massagraven in de buurt van vluchtelingendetentiecentra.

Human Rights Watch roept Saudi-Arabië op er alles aan te doen deze praktijken onmiddellijk te laten stoppen, en heeft de Verenigde Naties gevraagd tot het instellen van een onafhankelijk onder zoek. De organisatie vraagt bezorgde landen druk uit te oefenen op Saudi-Arabië en roept landen die wapens leveren aan Saudi-Arabië – een van de grootste wapenimporteurs ter wereld – op hier onmiddellijk mee op te houden.

Vorig jaar beschuldigden experts van de Verenigde Naties Saudische grenswachten al eens van het doden van 430 migranten in de eerste vier maanden van 2022. Destijds liet de regering van Saudi-Arabië weten deze beschuldigingen uiterst serieus te nemen, maar dat er van systematische of grootschalige moorden beslist geen sprake was.

