Saudi-Arabië pookt het olievuur op in de strijd die het land zelf begon

Saudi-Arabië blijft de gemoederen in de oliewereld beroeren. Eind vorige week kondigde het land al een drastische verhoging van zijn olieproductie aan. Woensdag meldde het ministerie van energie dat staatsoliebedrijf Saudi Aramco zijn capaciteit verder moet uitbreiden. Dan kan het in de toekomst nog meer olie oppompen. Of het gaat om een uitgewerkt plan of alleen om een dreigement is lastig te zeggen. Saudi-Arabië kan nu dagelijks ongeveer 12 miljoen vaten olie produceren, bijna een achtste van het totale verbruik van de wereld.

Dat maximum moet naar dertien miljoen vaten, stelde het ministerie. Saudi Aramco meldde daarop alles in het werk te stellen om dat doel te bereiken. Volgens westerse deskundigen, duurt het echter jaren voordat het bedrijf zo’n capaciteitsuitbreiding kan realiseren. Bovendien is er veel geld mee gemoeid. Bloomberg citeerde een voormalige minister van energie van Saudi-Arabië die in 2018 zei dat zo’n uitbreiding meer dan 20 miljard dollar (17,5 miljard euro) aan investeringen zou vergen.

Capaciteitsuitbreiding

Tien jaar geleden investeerde Saudi Aramco voor het laatst in capaciteitsuitbreiding: vanwege de stijgende vraag vanuit China. Niet uitgesloten is dat Saudi-Arabië met het ‘plan’ alleen het vuur oppookt dat het vorige week zelf ontstak. Nadat onderhandelingen over een productiebeperking door olieproducerende landen stukliepen op een weigering van Rusland, kondigde Saudi-Arabië aan zijn productie op te voeren. Dinsdag liet het land weten dat het in april 12,3 miljoen vaten op de markt wil brengen. Dat is niet alleen een forse verhoging – Saudi-Arabië pompte vorig jaar ongeveer 10 miljoen vaten per dag op – maar betekent ook dat het land zijn reservevoorraden zal aanspreken en een deel daarvan op de markt zal brengen.

De aankondiging van de productieverhoging leidde maandag tot een spectaculaire daling van de olieprijzen (met ruim 30 procent) en op de beurzen tot grote koersverliezen voor olieconcerns als Shell, Exxon, BP en Total.

Aangenomen wordt dat de productieverhoging van de Saudi’s is bedoeld om Rusland terug in het hok te krijgen en te laten instemmen met een productiebeperking. Rusland, nu nog de op een na grootste olieproducent ter wereld, kondigde het tegenovergestelde aan: het gaat meer olie oppompen. Slachtoffer van de prijsverlagingen zijn alle olieproducerende landen plus de Amerikaanse producenten van schalieolie. De meesten daarvan hebben prijzen van 45 tot 50 dollar per vat nodig om quitte te draaien of een beetje winstgevend te zijn. Dankzij de schalie-oliebedrijven is de VS de grootste olieproducerende natie geworden. Saudi-Arabië speelt wel hoog spel. Saudi Aramco maakt ook bij olieprijzen van circa 37 dollar nog dik winst. Maar de Arabische overheid drijft op zijn inkomsten. Een langdurig lage olieprijs leidt tot enorme tekorten op de overheidsbegroting.

