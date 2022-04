Satellietbeelden tonen mogelijk massagraven bij Marioepol

De beelden, van het Amerikaanse satellietbedrijf Maxar Technologies, verschenen enkele uren na de speech van de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij de overwinning claimt in Marioepol. Dit ondanks de aanwezigheid van naar schatting zo'n tweeduizend Oekraïense strijders in de de ondergrondse catacomben van de Azov-staalfabriek.

Op de beelden zouden zo'n tweehonderd massagraven te zien zijn, aangelegd in het dorp Manhush, nabij de havenstad. Rusland zou zijn ‘militaire wandaden’ proberen te verbergen door burgers uit de havenstad in het dorp te begraven, beweert burgemeester van Marioepol, Vadym Boychenko. Op de berichtenapp Telegram stelt de gemeenteraad van de havenstad dat er tot wel 9000 burgers begraven kunnen liggen in Manhush.

Boychenko beschuldigt Rusland van een ‘nieuwe Babi Yar’, verwijzend naar de massamoord op bijna 34.000 Oekraïense joden in 1941 door de nazi’s. “De lichamen worden met vrachtwagens naar de graven gebracht en daar op elkaar gedumpt”, zegt een medewerker van Boychenko, Piotr Andryushchenko, op de berichtenapp Telegram.

Laatste strijders

Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen, maar draaide soortgelijke aantijgingen van massamoorden eerder om en stelde - zonder overtuigend bewijs - dat Oekraïense strijdkrachten er zelf achter zouden zitten, onder meer in Boetsja en bij het bombardement van een theater in Marioepol waar burgers en kinderen verscholen zaten.

Rusland heeft het grootste deel van Marioepol in handen, op de Azov-staalfabriek na, dat onder meer verdedigt wordt door leden van het controversiële Azov-bataljon, dat wortels heeft in een extreemrechtse beweging, een marine-eenheid, grenswachten en politieagenten.

Poetin heeft donderdag de opdracht gegeven aan Russische strijdkrachten om de staalfabriek niet in te gaan, maar hermetisch af te sluiten, zodat er “geen vlieg meer in kan”. Rusland heeft een groot strategisch belang bij het innemen van de havenstad, omdat zo een landbrug tussen de ‘volksrepublieken’ in het oosten en de Krim gecreëerd kan worden.

Burgers en gewonden in staalfabriek

Een van de laatste strijders liet donderdag- op vrijdagnacht weten aan de Britse omroep BBC weten dat Russische aanvallen op de Azov-staalfabriek nog steeds worden afgeweerd, en dat de strijders die verscholen zitten in de ondergrondse catacomben nog niet verslagen zijn. Hij wil niet zeggen hoeveel strijders er nog zitten, behalve dat het er genoeg zijn om ‘aanvallen af te weren.’

Volgens kapitein Svyatoslav Palamar van de Azov-brigade zouden er nog burgers verscholen zitten in de catacomben, onder we ook kinderen, gewonden en doden. Niet met alle overlevenden kan contact gehouden worden, zegt hij, omdat bij sommige groepen de ingang geblokkeerd zou zijn door grote stukken beton. Onduidelijk is daarom ook hoeveel burgers er in totaal zitten, zegt hij.

Van de staalfabriek is bovengronds weinig meer over, zegt hij tegen de omroep. Rusland zou de locatie onder meer met ‘bunker-bustende’-bommen gebombardeerd hebben en beschoten hebben vanuit oorlogsbodems. Zijn verhaal kon door de omroep niet onafhankelijk geverifieerd worden, omdat journalisten geen toegang hebben tot de belegerde stad.

Palamar doet een oproep tot het evacueren van burgers en dat een derde land zou moeten toezien op hun veiligheid. Er zouden ook zo’n vijfhonderd strijders gewond zijn. Zij zouden dringend medische hulp nodig hebben in de vorm van onder meer operaties en amputaties. Ook beginnen de medicijnen op te raken. Eventueel zouden ook strijders geëvacueerd kunnen worden, al kan er geen sprake zijn van een overgave, stelt Palamar.

“Wat betreft overgave in ruil voor een veilige uitweg voor burgers: ik hoop dat we allemaal goed weten met wie we te maken hebben. All garanties van de Russen, alle statements - het is allemaal niks waard”, zegt Palamar.

Nieuw Amerikaans hulppakket

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag ondertussen een nieuw militair hulppakket ter waarde van 800 miljoen dollar aangekondigd voor Oekraïne. Het bestaat uit militair materieel dat specifiek geschikt is voor de strijd in de overwegend vlakke Donbas-regio in het oosten van Oekraïne, waarop het Russische leger sinds kort zijn “speciale militaire operatie” richt.

“Dit pakket bevat zware artilleriewapens, tientallen houwitsers en 144.000 bijbehorende munitiepatronen. Het bevat ook meer tactische drones”, zei Biden. Oekraïne kan ook voertuigen tegemoetzien die de 72 houwitsers kunnen verslepen. Tezamen met de komst van 18 eerder in april aangekondigde houwitsers leveren de VS zo “voldoende artilleriesystemen om vijf bataljons mee uit te rusten”, aldus het Pentagon.

De VS levert ook 121 onbemande luchtsystemen van het type Phoenix Ghost. Deze kamikaze-drones zijn door de Amerikaanse luchtmacht ontwikkeld voor Oekraïne en vernietigen zichzelf nadat de aanval is uitgevoerd, aldus het ministerie van Defensie, al zijn verder niet veel technische specificaties bekend.

Rusland zou zijn ‘militaire wandaden’ proberen te verbergen door burgers uit de havenstad in het dorp te begraven, beweert burgemeester van Marioepol, Vadym Boychenko. Beeld AFP

Beelden van de locatie voor de aanleg van het massagraf, Maxar Technologies, 21 april 2022. Beeld AFP

Lees ook:

Poetin claimt ‘overwinning’ in Marioepol, maar Oekraïne blijft verzet bieden

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag na een belegering van bijna twee maanden de overwinning uitgeroepen in de strategische havenstad Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne.

Marioepol: de stad die het symbool werd van de Russische oorlogsmisdaden

Voor de gehele wereld is de Oekraïense havenstad Marioepol synoniem geworden voor Russische gruweldaden.