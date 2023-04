Sancties tegen het Syrische regime vanwege spilfunctie in uiterst populaire drug Captagon

De productie en smokkel van Captagon is een lucratieve inkomstenbron voor het Syrische regime. Reden voor de EU om enkele grote spelers in deze handel, onder wie leden van de familie Assad, op de sanctielijst te zetten.

Het is goedkoper dan cocaïne, veel makkelijker te krijgen en werkt vaak ook nog eens langer. Captagon, een drug met de werkzame stof fenethylline, heeft het Midden-Oosten de laatste tien jaar overspoeld, en is naast hasj nu een van de populairste middelen in de regio.

De drugs zijn de reden voor de nieuwste ronde van sancties tegen Syrië die de Europese Unie maandag heeft afgekondigd. De strafmaatregelen zijn bedoeld als signaal aan het Syrische regime, dat een spil is in de productie en smokkel van Captagon en er al jaren goed aan verdient.

De handel is volgens de EU ‘uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel’, dat ‘het regime inkomsten verschaft die bijdragen tot de handhaving van zijn repressieve beleid tegen de burgerbevolking’.

Onder de nieuwe namen die maandag op de EU-sanctielijst zijn gezet bevinden zich Wasim Badi al-Assad, Samer Kamal al-Assad en Mudar Rifaat al-Assad, neven van de Syrische president Bashar al-Assad. Zowel Wasim als Samer zijn vorige maand ook door het Amerikaanse ministerie van financiën op de sanctielijst gezet, eveneens vanwege hun rol in de productie en smokkel van Captagon.

Een serieuze inkomstenbron

Captagon werd voor het eerst in de jaren zestig in Duitsland geproduceerd, en voorgeschreven aan mensen met ADHD of narcolepsie. Maar de pillen, met de kenmerkende twee halve maantjes erop, zijn sinds de jaren tachtig door veel Europese landen in de ban gedaan, vanwege de verslavende werking.

Tijdens de burgeroorlog in Syrië werden de pillen regelmatig gebruikt door strijders van verschillende groepen, vanwege de energie en het onverschrokken gevoel waar de drug voor zorgt. “Je voelt je fysiek fit, en zelfs als er tien man voor je staan, zou je ze allemaal kunnen doden”, vertelde een Syrische man enkele jaren geleden in een documentaire van de Arabische afdeling van de BBC. Maar Captagon is ook buiten het strijdveld populair – zowel als partydrug op feesten van de elite als onder de armere klassen die minder te besteden hebben.

Het gros van de pillen wordt volgens experts in Syrië geproduceerd, maar een deel van de productie is daarnaast in handen van de Libanese strijdgroep Hezbollah, die gelieerd is aan Assad. De pillen die niet in Syrië of Libanon blijven, worden via Jordanië richting de Golfstaten gesmokkeld. Het is niet precies bekend hoeveel het Syrische regime aan de drugs verdient, maar naar schatting gaat het zeker om enkele miljarden dollars per jaar.

In een nep-tomaat

Regelmatig worden er grote hoeveelheden pillen, die soms op creatieve manieren zijn verstopt, door buurlanden in beslag genomen. Zo hebben Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten de laatste jaren honderden miljoenen pillen ontdekt die vervoerd werden in onder meer zakken bloem, blikken eten, autobanden, uitgeholde granaatappels en nep-tomaten. Dinsdag was het weer raak, meldden Saudische media. Ditmaal in Jeddah, waar douanebeambten meer dan twaalf miljoen pillen Captagon vonden, opnieuw in een lading granaatappels.

Authorities in #SaudiArabia foil an attempt to smuggle over 2,015,116 #captagon pills hidden in containers shaped as tomatoes and pomegranates.https://t.co/wyNQksY6Ib — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 3 maart 2023

De laatste tijd wijst alles erop dat steeds meer Arabische landen bereid zijn de banden met het Syrische regime, dat sinds het begin van de burgeroorlog in een diplomatiek isolement verkeerde, weer aan te halen. Syrië zal naar verwachting binnenkort ook weer mogen aanschuiven bij de Arabische Liga. Maar dan zal het regime de smokkel van Captagon, in ieder geval naar de directe buurlanden, wel moeten inperken.

Lees ook:

Libanese export hard geraakt na drugsvondst in granaatappels

Saudi-Arabië onderschepte een grote hoeveelheid drugs in een lading granaatappelen uit Libanon en heeft nu een importverbod ingesteld op alle Libanese groenten en fruit. Het raakt de Libanese economie hard.