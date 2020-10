‘Samuel Paty stond altijd voor iedereen klaar’

Voor de deur van het Collège du Bois d’Aulne is het aan het begin van zaterdagavond nog steeds druk. In de ochtend kwamen de eerste inwoners van Conflans-Saint-Honorine en buurgemeenten om bloemen te leggen. En dat is de hele dag doorgegaan. De school staat in een wijk met vrijstaande huizen en keurig gesnoeide heggen.

Jihad in Conflans, een stadje dat bekend staat als vredig en welvarend, velen kunnen het niet geloven.

Ook burgemeester Laurent Brosse niet. “We zijn hier nauwelijks zware criminaliteit gewend, hooguit hier en daar wat overlast” heeft hij net verklaard op het pleintje voor de school. “Conflans is een stad waar het goed wonen is. En deze klap zullen we te boven komen, dankzij de onderlinge solidariteit die hier groot is.”

De klap waar Brosse op doelt is de gruwelijke dood van Samuel Paty (47), leraar geschiedenis en maatschappijleer. Op weg van school naar huis werd hij aangevallen door de 18-jarige Abdoulakh A., van Tsjetsjeense origine. Een paar minuten later trof de gemeentepolitie - gewaarschuwd door mensen die iemand met een wapen hadden gezien - een lijk aan op straat. Het hoofd van Paty lag enkele meters verder.

Sihem Beyragued (17), een oud leerling van Paty, is verdrietig en ook erg kwaad. “Ik ben hier om hem eer te bewijzen, hij was een geweldige leraar. Dat hem dit is overkomen, ik kan er niet bij, het is zo vreselijk onrechtvaardig.”

Allsebehalve een racist

Beyragued is islamitisch en wil graag een misverstand uit de weg helpen. Een aantal ouders heeft voor de aanslag actie gevoerd tegen Paty en bij de schoolleiding op zijn ontslag aangedrongen. Omdat hij een moslimhater zou zijn. Tijdens een les liet hij volgens een van de boze vaders derdeklassers een ‘foto van een naakte man’ zien en zou daarbij hebben gezegd: ‘dit is de profeet van de moslims.’ “Voor moslims is een afbeelding van de profeet taboe, en naakt dat kan al helemaal niet” zegt Beyragued. “Maar het was een karikatuur die diende om te laten zien wat de vrijheid van meningsuiting inhoudt. Hij heeft niemand willen beledigen. En hij was allesbehalve een racist.”

Enzo Dhaussy (15) en Amar Amrouchi (15), die iets verderop staan, kunnen dat bevestigen. “Hij stond altijd voor iedereen klaar en hielp leerlingen die een probleem hadden”, zegt Amrouchi. “Door hem heb ik belangstelling voor geschiedenis gekregen”, voegt Dhaussy daar aan toe.

Amrouchi heeft twee jaar geleden dezelfde les bijgewoond die van Paty dit jaar plotseling een doelwit van islamisten maakte. Hij heeft toen ook alle islamitische leerlingen de gelegenheid gegeven het lokaal te verlaten als ze niet gekwetst wilden worden. Amrouchi, die bleef zitten: “Hij is nooit beledigend geweest en heeft toen een les gegeven over de aanslag op Charlie Hebdo in 2015.”

Er komen nieuwe families met bloemen. Karine Reulen (46) is er met haar hondje en partner Martin Cornu (46). In haar hand houdt ze een roos in cellofaan. Ze wonen niet in Conflans, maar Cornu heeft er gewerkt op het gemeentehuis en Reulen is er geboren. “Wat kan je er van zeggen?”, vraagt zij. “Het Bataclan was al heel dichtbij, en nu gebeurt het dus ook hier. Maar we moeten pal staan voor de vrijheid van meningsuiting en onze onderwijzers steunen.”

