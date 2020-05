Ryanair wil op 1 juli de lucht weer in

Ryanair wil vanaf 1 juli weer flink aan de bak. De Ierse prijsvechter wil dan dagelijks bijna duizend vluchten uitvoeren, op voorwaarde dat veel restricties op vluchten binnen de EU zijn verdwenen. In pre-coronatijden verzorgde Ryanair dagelijks zo’n 2400 vluchten.

Ryanair wil op zijn normale routes gaan vliegen, maar beduidend minder frequent dan voor half maart. De maatschappij denkt in juli en augustus zo’n 40 procent van zijn normale aanbod te kunnen leveren. Tot eind mei verzorgt Ryanair dagelijks (soms wekelijks) 28 vluchten: 13 vanuit Ierland (waaronder Dublin-Amsterdam) en 15 vanuit het Verenigd Koninkrijk (waaronder Londen-Eindhoven). Bijna 99 procent van de 470 toestellen staat aan de grond.

Regels en restricties

Regels en restricties zijn of komen er. Passagiers en cabinepersoneel moeten mondkapjes op, ook op luchthavens. Voor een gang naar de wc is toestemming van het cabinepersoneel vereist. Passagiers moeten voor hun vlucht een temperatuurtest ondergaan en mogen minder bagage meenemen dan vroeger. Contant betalen van drankjes en snacks in het vliegtuig is er niet meer bij.

Verder moeten passagiers online inchecken en hun boardingpassen downloaden op hun mobiele telefoon. Ryanair zegt zijn vliegtuigen elke nacht te desinfecteren. De toestellen zullen zijn voorzien van luchtfilters – de toestellen die nu nog vliegen hebben die ook. Ten slotte moeten passagiers op een formulier invullen waar ze naartoe gaan en hoelang ze daar blijven. Die informatie geeft Ryanair door aan nationale overheden. Die kunnen dan bepalen of er passagiers na aankomst in quarantaine moeten – als dat tegen die tijd nog (ergens) verplicht is.

Ondanks al die coronamaatregelen verwacht topman Michael O'Leary dat zijn vliegtuigen deze zomer voor 50 tot 60 procent gevuld zullen zijn.

Vliegmaatschappijen breiden hun dienstverlening uit

Concurrent EasyJet weet nog niet wanneer het met commerciële vluchten gaat beginnen. Als dat gebeurt, zal het ‘in eerste instantie om een minimaal vliegschema gaan’, meldt een woordvoerder. EasyJet vliegt nu niet.

KLM vloog vanaf 23 maart nog op 57 bestemmingen: 25 intercontinentale en 32 Europese. Dat ‘basisnetwerk’ wordt langzaam uitgebreid. Sinds 4 mei zijn er acht Europese steden, waaronder Barcelona, Madrid en Milaan, bijgekomen. Op 11 mei kwamen daar vijf intercontinentale bestemmingen bij. Bij de laatste vluchten gaat het vooral om vrachtvervoer. KLM's dienstverlening ligt nu op 15 procent van het pre-coronaniveau.

Het Duitse Lufthansa breidt zijn dienstverlening in juni uit, onder meer met vluchten naar Mallorca en Kreta. Nu vliegen er zo’n 80 vliegtuigen, dat worden er 160. Het bedrijf onderhandelt met de Duitse overheid over een steunpakket van 9 miljard euro. Als gevolg daarvan krijgt de Duitse staat mogelijk een belang in Lufthansa. Tegen de Franse steunverlening aan AirFrance heeft Ryanair een klacht ingediend bij het Europese Hof. Ryanair vindt het onterecht dat AirFrance wel van de regeling gebruik kan maken en Ryanair niet.

