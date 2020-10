Rwanda verbouwt wiet, maar alleen voor de export

Rwanda wil wiet gaan verbouwen voor de export naar Europa en de Verenigde Staten, om zo de staatskas te spekken. Het strak georganiseerde Afrikaanse land is in gesprek met vier bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verbouwen van cannabis voor medicinaal gebruik. Mensen met MS en kanker, maar ook post-traumatische stress, zeggen baat te hebben bij het gebruik van wiet en vaak wordt dat ook vergoed.

Er zit een mooi verdienmodel in wiet voor de westerse markt, zegt het hoofd van de Rwandese ontwikkelingsmaatschappij RDB, Clare Akamanzi, tegen persbureau Reuters. Rwanda lijdt, net als veel andere Afrikaanse landen, onder de gevolgen van de coronacrisis. De export is ingezakt, investeringen blijven achter en toeristen komen niet meer. De verbouw van hennep kan tien miljoen dollar per hectare opleveren, veel meer dan traditionele exportproducten als koffie en thee. De wietsector kan Rwanda bovendien nieuwe banen opleveren, zo verwacht Akamanzi. Zuid-Afrika ging Rwanda al voor in de wietproductie voor het Westen.

Wie straks in Rwanda de wiet gaat verbouwen en waar dat gebeurt, is nog niet duidelijk. In ieder geval zullen de cannabisboerderijen goed beveiligd worden om handel voor de binnenlandse markt te voorkomen. Want de Rwandese bevolking kan straks de dagelijkse problemen niet verlichten met een joint van eigen bodem. Het bezit en gebruik van cannabis blijven strafbaar, met maximaal twee jaar cel, handelaars kunnen zelfs twintig jaar de gevangenis in gaan.

