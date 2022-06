Rwanda dreigt betrokken te raken bij hevige strijd in Congo

In de Democratische Republiek Congo (DRC) wordt hevig gevochten tussen het leger en de rebellengroep M23. De strijd speelt zich af in het oosten van Congo, in de grensstreek met buurland Rwanda op enkele tientallen kilometers van de miljoenenstad Goma, die in 2012 ook al eens is ingenomen door M23.

Het conflict doet de spanningen tussen Rwanda en Congo oplaaien. Onder leiding van de Senegalese president en voorzitter van de Afrikaanse Unie, Macky Sally, belden de presidenten van Rwanda en van DRC maandag met elkaar en beloofden verder te praten om een verdere escalatie te voorkomen.

M23 wordt geleid door Tutsi's

Het conflict is terug te voeren op de genocide in Rwanda uit 1994 waarbij de Hutu’s ruim 800.000 Tutsi’s in een paar dagen om het leven brachten. M23 is een rebellengroep waarvan de leiding uit Tutsi’s bestaat. Congo beschuldigt Rwanda ervan de guerrilla’s te steunen met zware wapens. Rwanda ontkent dat en verwijt het Congolese leger bij de strijd tegen M23 beschietingen uit te voeren op Rwandees grondgebied.

Tegelijkertijd eist de Rwandese regering in de hoofdstad Kigali de vrijlating van twee ontvoerde soldaten. Zij zouden gekidnapt zijn in de grensstreek door Hutu-rebellen van de strijdgroep FDLR, die weer gesteund zou worden door Congo.

Hutu's vormen de FDLR

De Tutsi’s van de M23 zijn in gevecht met de Hutu’s van de FDLR in de oostelijke provincies van Congo, waar de rebellengroepen tijdens en vlak na de volkenmoord in 1994 hun toevlucht zochten. In de 28 jaar na de volkenmoord opereerden ze onder diverse namen, maar ze zijn nog steeds een uitvloeisel van de genocide uit de jaren negentig.

M23 veroverde de afgelopen weken de Congolese legerbasis in Rumuangabo, maar inmiddels hebben de Congolese strijdkrachten het kampement weer heroverd. Ook werd er hevig gevochten om de stad Kibumba op nog geen twintig kilometer van Goma. M23-vertegenwoordiger Willy Ngoma beschuldigde, tegenover persbureau Reuters het Congolese leger ervan de gevechten te zijn begonnen. De rebellen hebben een groot gebied in handen gekregen in Oost-Congo. Ngoma dreigde dat M23 weer oprukt naar Goma om de stad net als in 2012 in te nemen, als het Congolese leger niet inbindt.

Met de Nyiragongo vulkaan op de achtergrond vluchten Congolezen voor het oplaaiende geweld tussen de guerrillagroep M23 en het Congolese leger. Beeld AP

Inmiddels zijn al zo’n 72.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld in de regio. De Verenigde Naties waarschuwen voor plundering van de huizen van de vluchtelingen en vrezen dat zij een groot risico lopen om slachtoffer van de gevechten te worden.

Rebellengroepen slaan om zich heen en lokken interventie Rwanda uit In Congo zijn meer dan 120 rebellengroepen actief. De jihadistische terreurgroep Allied Democratic Forces (ADF) richtte de afgelopen dagen in het oosten van Congo, in Noord-Kivu, weer diverse bloedbaden aan door het onthoofden van ruim veertig burgers in twee dorpen. De ADF opereert in hetzelfde gebied als M23 en de FDLR. De terreurgroep hield zich de afgelopen maanden gedeisd, omdat het Oegandese leger Congo te hulp schoot en op 1 december van vorig jaar de grens overtrok en de aanval op de ADF inzette. De ADF geldt al jaren als de meest moorddadige rebellengroep in Congo en maakte vele duizenden slachtoffers onder inwoners op het platteland. De Congolese strijdkrachten blijken keer op keer te zwak om al die rebbellengroepen te bestrijden en hebben nu tegelijkertijd te maken met de oprukkende ADF en de M23 rebellen. Bovendien dreigt een interventie van Rwanda, dat een goed geolied leger heeft.

