Ruzie over warmtepomp stort Duitse regering in diepe crisis

Het was al vanaf het aantreden van de ‘stoplichtcoalitie’ in december 2021 in Duitsland duidelijk dat het ingewikkeld zou worden om de rijen gesloten te houden. Daarvoor liepen de opvattingen in de bonte coalitie van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen te veel uiteen. De drie coalitiepartners beloofden wel consensusgerichte politiek om de ambitieuze groene agenda waar te maken. Duitsland wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Binnenskamers waren er al meteen grote meningsverschillen.

In de eerste maanden na de Russische inval in Oekraïne begin 2022 dreef de oorlog de regeringspolitici nog in elkaars armen. De sociaaldemocratische kanselier Olaf Scholz en zijn ministers moesten aan de bak om een einde te maken aan de veel te grote Duitse afhankelijkheid van Russisch gas. Naarmate de regering daarin slaagde, begonnen de tegenstellingen meer op te spelen. Vooral de klimaatbewuste Groenen en de op het zakenleven georiënteerde liberale partij FDP vlogen elkaar steeds vaker in de haren.

Bakkeleien over de sluiting van kerncentrales

Zo steggelden de twee partijen luidruchtig over de sluiting van de laatste drie Duitse kerncentrales. De Groenen wilden vasthouden aan de eerder afgesproken deadline van eind 2022, de FDP drong er op aan om de centrales vanwege de energiecrisis langer open te houden. Uiteindelijk hakte kanselier Scholz de knoop door en hield de centrales drieënhalve maand langer open, om met een betrouwbare energievoorziening de winter door te komen.

Ook bakkeleiden de Groenen en liberalen publiekelijk over de aanleg van nieuwe snelwegen en een Europees verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s.

En inmiddels zijn de twee coalitiepartners verwikkeld in een hoog oplopend moddergevecht over het zogeheten Heizungsgesetz, de verwarmingswet. Dit is een belangrijk onderdeel van de Duitse klimaatplannen. Het wetsvoorstel bepaalt dat alle nieuw geïnstalleerde verwarmingsinstallaties in gebouwen met ingang van 2024 voor minstens twee derde op duurzame energie moeten draaien. In de praktijk betekent dit dat veel mensen verplicht worden om een elektrische warmtepomp te installeren als hun gas-of stookolie-installatie aan vervanging toe is.

Het wetsvoorstel veroorzaakt veel maatschappelijke onrust

Om de bittere pil voor burgers te vergulden, omvat het plan allerlei uitzonderingen en subsidieregelingen. Zo zullen huiseigenaren ten minste 30 procent van de kosten van de warmtepomp vergoed krijgen. Mensen met een uitkering ontvangen een extra subsidie en huiseigenaren van boven de 80 jaar hoeven de overstap naar een warmtepomp helemaal niet meer te maken. Toch veroorzaakt het wetsvoorstel veel maatschappelijke onrust, die verder wordt opgepookt door alarmistische mediaverhalen over onder meer de kosten van warmtepompen.

De Heiz-Hammer (stookhamer) noemt boulevardkrant Bild het plan van klimaatminister Robert Habeck met het nodige gevoel voor drama. ‘Koude oorlog over verwarmingswet’, kopte de serieuzere Frankfurter Allgemeine Zeitung onlangs.

De bewindsman van de Groenen zou het voorstel graag nog voor het zomerreces door de Bondsdag loodsen, zodat de wet per 1 januari kan worden ingevoerd. Op het allerlaatste moment heeft de liberale FDP, die eerder in het kabinet nog instemde met de wet, de hakken in het zand gezet.

Volgens de FDP worden burgers veel te makkelijk op hoge kosten gejaagd. De liberalen vinden de haast die Habeck aan de dag legt ook overdreven en zeggen dat de wet prima pas na de zomer kan worden behandeld in het parlement. “We hebben geen snelle wet nodig, maar een goede”, verklaarde FDP-parlementariër Christoph Meyer.

‘Je hebt je binnen de regering aan je woord te houden’

De Groenen zijn woedend. Zij beschuldigen de FDP ervan te opereren als een soort oppositie binnen het kabinet. En Habeck verwijt de liberalen woordbreuk. “Als je toetreedt tot een regering en je geeft je woord, dan moet je je daaraan houden.”

Het openlijke geruzie heeft de Duitse regeringscoalitie in de diepste crisis gestort sinds haar aantreden anderhalf jaar geleden. Volgens recente peilingen is ook nog maar een vijfde van de Duitse kiezers tevreden over de regering.

De grootste oppositiepartij, de christendemocratische CDU, noemt de omstreden verwarmingswet bekloppt (idioot). En de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD), die zeer kritisch is over de klimaatplannen van de regering, ziet zijn aanhang groeien. De AfD heeft in de peilingen inmiddels de steun van rond 18 procent van de kiezers en strijdt met de sociaaldemocratische SPD van kanselier Scholz om de positie van tweede partij. De CDU komt als grootste uit de bus.

“De plannen veroorzaken angst en onzekerheid onder de bevolking”, zegt Wiebke Pittlik, hoofdredacteur van Duitslandweb, de nieuwssite van het Duitsland Instituut Amsterdam. “De AfD profiteert van die ongerustheid.”

Vrijwel niemand in Duitsland verwacht dat de regering zal vallen over de warmtepompruzie. Maar bondskanselier Scholz is wel dringend op zoek naar een vergelijk tussen de twee bekvechtende coalitiepartners.

Volgens Duitse media zijn de Groenen mogelijk bereid om de afgedwongen vergroening van de verwarmingsinstallaties voorlopig te beperken tot nieuwbouwhuizen. “Dat zou nogal een tegemoetkoming zijn”, zegt Pittlik. “Mijn indruk is dat er inderdaad wordt aangestuurd op een compromis. Scholz zal de huidige onrust niet willen laten voortduren.”

