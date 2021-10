Ruzie Londen en Parijs loopt hoog op: Britse vissers zijn binnenkort niet meer welkom in Franse havens

Britse vissers zijn vanaf dinsdag niet langer welkom in Franse havens. De Franse regering wil Londen zo op de knieën dwingen in een ruzie rond visvergunningen die de Britten niet willen geven. Volgens de Fransen heeft Londen de helft van de Franse aanvragen om te vissen niet gehonoreerd sinds de brexit een feit is. “Wij accepteren niet dat Londen zijn schoenzolen afveegt met de brexit-akkoorden”, zei een strijdlustige regeringswoordvoerder Gabriel Attal woensdag.

Attal benadrukte dat alle documenten waar de Britse autoriteiten om vragen, zijn geleverd. Het gaat om vissers die toen het Verenigd Koninkrijk nog deel uitmaakte van de Europese Unie in de ‘zes tot twaalf mijl zone’ werkten, het water dichtbij de Britse kust en de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey.

Vis was een van de twistpunten tijdens de onderhandelingen over de brexit. Net voor de ondertekening van de overeenkomst werd besloten dat ‘de-zes-tot-twaalf-mijl-zone’ toegankelijk blijft voor Franse vissers. De gedupeerden vissen nu elders, maar moeten het doen zonder de soorten die hen anders een hogere winstmarge bezorgen.

Beboet wegens illegaal vissen in de Franse wateren

Volgens de Fransen ontbraken op 29 september 75 van de 175 vergunningen die zijn aangevraagd bij de Britten en 105 van de 211 vergunningen die men verlangt van Jersey. Guernsey heeft 64 voorlopige vergunningen gegeven. De afgelopen weken zou de situatie iets zijn verbeterd. “Maar we zijn er nog lang niet”, aldus Attal.

In de nacht van woensdag op donderdag zijn twee Engelse vissersboten beboet in de Seine-baai. Het eerste vaartuig had geen toestemming om in Franse wateren te vissen en werd aan de ketting gelegd, het tweede zou een controle hebben geweigerd.

Maar vanaf dinsdag barst het offensief pas echt los. Britse vissers mogen dan niet meer aanmeren in de zes Franse havens waar zij gewoonlijk komen. Daarbij zullen er op zee strengere controles plaatsvinden op vangst-, milieu- en veiligheidscriteria. Ook vrachtwagens van en naar het VK krijgen te maken met een scherpe controle, wat hun lading ook is.

Parijs dreigt met verhoging stroomtarieven

Verandert de toestand ondanks deze maatregelen niet, dan verhoogt Parijs de tarieven van de stroom die Frankrijk via een kabel op de zeebodem levert aan de Kanaaleilanden. Eerder werd zelfs gerept over het afsluiten van deze toevoer, maar dat plan is nu van de baan.

De reacties van de tegenpartij waren evenzogoed bijzonder fel. Volgens Gregory Guida, minister van milieu van Jersey en lid van het Lagerhuis, worden de betwiste vergunningen terecht niet gegeven. “Het gaat om vissers die nooit bij ons in de buurt zijn geweest”, verklaarde hij tegen de radiozender FranceInfo. “Wij vragen of ze kunnen bewijzen dat ze in 2017, 2018 en 2019 elf dagen bij ons hebben gevist. Dat is niet moeilijk omdat alle vissers elke dag opschrijven wat ze doen en waar ze zijn. Maar ze krijgen het niet voor elkaar. Dat is toch curieus of niet?”

“Het is onbegrijpelijk” zegt visser Étienne Dachicourt, tevens voorzitter van een grote coöperatie in Boulogne sur Mer. “Wij hebben daar altijd gevist en alle formulieren keurig ingevuld en opgestuurd. Het ligt niet aan ons. Laten we hopen dat de sancties helpen om dit snel in orde te maken.”

