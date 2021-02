Rutte terughoudend over vaccinatiecertificaten

Demissionair premier Mark Rutte blijft sceptisch staan tegenover een snelle introductie van een Europees vaccinatiecertificaat. Een aantal andere EU-landen dringt daarop aan met het oog op het toerismeseizoen. “Het is nog in ontwikkeling”, aldus de premier donderdagavond na een extra (virtuele) EU-top over een aantal corona-kwesties.

“Het is te vroeg om van een regeling te spreken”, zei de VVD-premier. “Er zijn nog steeds geen absolute zekerheden over het effect van de vaccinaties op de besmettelijkheid.”

Onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf een wat positievere draai aan de discussie. “Iedereen was het erover eens dat we een digitaal vaccinatiecertificaat nodig hebben”, zei ze. Volgens EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal de technische ontwikkeling van zo’n digitaal document nog minstens drie maanden werk vergen. Zij dringt aan op een gezamenlijke Europese aanpak, waarbij ze specifiek de techbedrijven Apple en Google noemde als mogelijke kapers op de kust.

Rutte “hoopt van harte dat we tegen de zomer een heel eind verder zijn, maar ik zou daar niets definitiefs over willen zeggen. Ook in Nederland moeten we er nog een debat over voeren. In ons land, waar de medisch- ethische vraagstukken altijd zwaar worden gewogen, ligt er nog een aantal fundamentele vragen die we nog onvoldoende hebben uitgeboord.”

