Rutte, op migratietour, doet nu Marokko aan

Nu Marokko eindelijk de mensen terugneemt voor wie in Nederland geen plek was, wil Mark Rutte de relatie verstevigen. Woensdag bezoekt hij het land. Hij hoopt dat Marokko voor Nederland een belangrijke partner wordt op het gebied van groene waterstof.

Rutte is al vanaf maandag in Afrika. Eerst was hij met zijn Deense collega Mette Fredriksen naar Namibië en Zuid-Afrika. Nu gaat hij in zijn eentje door naar Marokko.

Dat land is, net als Namibië en Zuid-Afrika, van plan om een belangrijke rol te gaan spelen in de productie van groene waterstof. Die schone energiebron wordt van bijvoorbeeld zonne-energie gemaakt door het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Als de productie een hoge vlucht neemt, kan het de plaats gaan innemen van gas en benzine.

Nederland ziet voor zichzelf ook een grote rol in de nieuwe waterstof-toekomst. Het wil een knooppunt worden voor de import ervan, die dan via de Nederlandse havens moet worden doorgevoerd naar andere delen van Noordwest-Europa.

Nieuwe strategie

Het bezoek aan Marokko is een onderdeel van een nieuwe strategie van Nederland, dat voortaan op gelijkwaardige voet met landen in Afrika wil omgaan. Op die manier is het beter afspraken maken over handel, maar tegelijk over migratie.

De laatste maanden zijn de contacten tussen Marokko en Nederland zeer intensief. Onlangs was regeringsleider Aziz Akhannouch in Nederland, nu gaat Rutte bij hem langs. De contacten hebben er al toe geleid dat het sinds enige tijd mogelijk is om Marokkanen voor wie in Nederland geen plek is, terug naar Marokko te sturen.

Eerder nam het land mensen niet terug, nu zijn er alweer tientallen teruggegaan. Rutte heeft goede hoop dat ook de enkele honderden die in Nederland nog hun afwijzing aanvechten, zullen terugkeren als dat de uitkomst mocht zijn. Het lijken misschien kleine aantallen, maar hij hoopt op een afschrikwekkende werking.

“Jonge Marokkanen die denken: ‘We kunnen naar Nederland’, kunnen daarvan afzien omdat ze weten dat ze mogelijk worden teruggestuurd”, zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte ziet in gelijkwaardige samenwerking een deel van de oplossing van het migratievraagstuk. In de onlangs verschenen nieuwe ‘Afrikastrategie’ van het kabinet staat dat Nederland streeft naar ‘effectieve, duurzame migratiesamenwerking op basis van respect en wederzijdse belangen’.

Nederland is zich ervan bewust dat regimes in Afrika vooral behoefte hebben aan legale manieren om in Europa te werken. Nederland wil vooral het fenomeen ‘circulaire migratie’ aanmoedigen, omdat dat betekent dat mensen in Europa komen werken, maar ook weer teruggaan.

Anti-migratiecoalitie

Eind volgende week is er een bijeenkomst van regeringsleiders in Brussel. Dan staat migratie op de agenda. Rutte heeft zich zowel op het internationale toneel als bij zijn eigen partij, de VVD, opgeworpen als leider van een anti-migratiecoalitie. Zijn inspanningen brachten de zaak de laatste tijd in een stroomversnelling. Zo werden de ministers van migratie het, na jaren van onderling gekibbel, twee weken geleden eens over een Europese aanpak.

Ze spraken af dat ze asielzoekers onderling zullen verdelen. Althans: alleen degenen die veel kans maken een asielstatus te krijgen, want die worden meteen na aankomst in Europa gescheiden van de mensen uit landen waaruit maar weinig mensen die krijgen. De laatsten krijgen een kortere procedure en moeten, als de uitkomst negatief is, binnen drie maanden terug. Marokko is één van de landen waaruit asielzoekers komen die weinig kans maken op asiel.

Daarnaast is Rutte met andere regeringsleiders ook bezig om nieuwe akkoorden te sluiten met landen van vertrek, zoals Tunesië en Libië. In ruil voor geld moeten die landen voorkomen dat migranten vertrekken.

Onlangs was Rutte met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen in Tunis om daar een vorm van samenwerking in gang te zetten. Die besprekingen zijn nog gaande, maar kunnen leiden tot snelle en forse afname van migranten. In ruil daarvoor krijgt Tunesië een fors bedrag.

