Rutte krijgt steun bij harde botsing met Orbán

De Europese top in Brussel, die vooral over andere dingen zou gaan, is donderdagavond uitgelopen op een rechtstreekse en bittere confrontatie tussen Nederland, gesteund door diverse andere landen, en Hongarije over homorechten. Aanleiding is de nieuwe Hongaarse wet over seksuele voorlichting, met een verbod op informatie over homoseksualiteit of een andere ‘afwijking van de eigen identiteit die overeenkomt met het geslacht bij geboorte’.

De Hongaarse premier Viktor Orbán kreegt het op de EU-top zwaarder te verduren dan premier Mark Rutte ooit met enig leider heeft meegemaakt. “Dit was wel heel heftig en indrukwekkend”, zei de premier nadat hij en “het overgrote deel” van zijn collega’s Orbán hadden aangesproken op de omstreden nieuwe LHBTI-wet.

Vooral het persoonlijke verhaal van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die zelf met een man is getrouwd, raakte volgens Rutte velen. “Iedereen had wel tranen in zijn ogen.” Er was volgens Rutte slechts een enkeling die begrip voor Hongarije vroeg. Orbán kreeg alleen bijval van Polen, Slovenië en Bulgarije, zeggen Brusselse bronnen.

Rutte daagde Orbán uit de vertrekprocedure uit de EU maar in gang te zetten, nu hij zich kennelijk niet aan de waarden en normen van de unie wil houden. “Dat heb ik niet eerder gedaan.” Maar de Hongaarse premier “was dat niet onmiddellijk van plan, geloof ik”.

Het is voor het eerst in elf jaar aan EU-toppen dat Rutte “meemaakt dat we zo stevig en diepgravend een collega aanspreken op iets wat gebeurt in dat land, wat gaat over iets fundamenteels”. De sfeer was dan ook “niet geweldig”, al werd er volgens de minister-president niet geschreeuwd.

Rutte denkt niet dat de klemmende oproep van zoveel premiers en staatshoofden veel teweeg heeft gebracht bij zijn Hongaarse collega. Maar “uiteindelijk zal de Europese Commissie verder gaan met de procedure tegen Hongarije” om het land te dwingen zich aan de EU-regels te houden, verzekert hij. En de commissie “is daar volgens mij echt zeer voor gemotiveerd”.

Grondrechten respecteren

Veel EU-leiders waren daar al bij aankomst kritisch over de nieuwe Hongaarse wet, maar premier Mark Rutte spande de kroon. Hij zei dat Hongarije ófwel de grondrechten moet respecteren die bij het EU-lidmaatschap horen, ófwel moet vertrekken uit de EU door het EU-artikel 50 te activeren. “Voor mij hebben ze daar dan niets meer te zoeken.” Hij noemde zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán ‘schaamteloos’. Artikel 50 is het verdragsartikel dat de Britten gebruikten voor hun brexit.

'Politieke chantage’

Hoe Orbán reageerde, was donderdagavond laat nog niet bekend. Zijn minister van justitie, Judit Varga, liet vanuit Boedapest wel snel van zich horen. “De verklaring van Rutte is slechts een nieuwe aflevering van de politieke chantage-serie”, schreef ze op Twitter. “Hongarije wil niet uit de EU. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten.”

Dutch @MinPres Mark Rutte’s statement today is not more than another episode from the political blackmailing series. #Hungary doesn’t want to leave the #EU. On the contrary, we want to save it from hypocrites. — Judit Varga (@JuditVarga_EU) 24 juni 2021

Dear @JuditVarga_EU,

Justice is not hypocrisy. #EUJusticeMinisters are primary defenders of equal treatment of all EU-individuals regardless birth, sex or sexual orientation. We must strongly reject any legislation or policies restricting the rights of LGBTI-persons. All of us. — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) 24 juni 2021

Op Facebook reageerde Varga op Ruttes opmerking van die middag dat hij Hongarije ‘op de knieën’ wilde krijgen en de wet wil laten intrekken. “Oude koloniale arrogantie”, aldus de minister. “Zolang ik leef, vecht ik uit alle macht om ervoor te zorgen dat Hongaren nooit voor Rutte of een andere kolonisator hoeven te knielen. De leider van Nederland heeft zich verwijderd van beschaafde mensen.”

De kwestie houdt de gemoederen al twee weken bezig. De wet is woensdag bekrachtigd door de Hongaarse president János Áder. Voortaan mogen kinderen onder de 18 jaar niet worden geconfronteerd met informatie over onder meer homoseksualiteit of geslachtsverandering, ook niet in (jeugd)films. Scholen of maatschappelijke organisaties mogen geen seksuele voorlichting meer geven. Dat is vanaf nu het alleenrecht van de ouders: in Hongarije per definitie een moeder en een vader.

Rechten van kinderen en hun ouders

Volgens Orbán is er van discriminatie geen sprake omdat de wet niets zegt over de seksuele voorkeur van volwassenen. “Ik ben een vrijheidsstrijder, dat was ik ook tijdens het communistische regime”, zei de premier. “Ik verdedig de rechten van de homoseksuele jongens. Deze wet gaat daar ook helemaal niet over. Die gaat over de rechten van kinderen en hun ouders.”

Onvoldoende steun voor Merkels voorstel voor EU-top met Poetin Het voorstel van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om een EU-top met de Russische president Vladimir Poetin te houden, wordt door de meerderheid van de EU-leiders niet gesteund. Volgens premier Mark Rutte kan een bijeenkomst op het hoogste niveau misschien in de toekomst eens plaatsvinden maar eerst moet Moskou stoppen met acties die tegen Europa zijn gericht, stappen zetten op het gebied van mensenrechten, de Krim vrijgeven en meewerken in de rechtszaak over het neerhalen van de MH17. Merkel zelf zei na afloop van de eerste dag van de top met haar EU-collega’s in Brussel dat de discussie over de betrekkingen met Rusland “erg uitgebreid” was geweest maar dat ze had gehoopt op een “moedigere stap”. “We konden het niet eens worden over een ontmoeting op leidersniveau, maar het is belangrijk voor mij dat er dialoog blijft en we eraan werken.” Conflicten met Rusland kunnen het beste worden opgelost door met elkaar te spreken, vindt Merkel, gesteund door de leiders van Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Ze verwijst daarbij naar de top van Poetin en de Amerikaanse president Joe Biden vorige week in Genève. Rutte zegt de kern van hun argument te begrijpen. “Je kunt het niet aan Biden overlaten. Dat als hij in Europa is en met Poetin spreekt: kun je misschien dit en dit voor ons ook even meenemen.” Maar voor een top met Poetin persoonlijk past Rutte. “Ik zal zelf niet deelnemen.” Toen een journalist de weglopende premier vroeg waarom niet, draaide die zich om en zei: “MH17.” Brussel gaat wel bekijken wat de mogelijkheden zijn om meer met Rusland samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en volksgezondheid. Maar tegelijkertijd vragen de EU-leiders de EU-buitenlandchef om te onderzoeken welke economische sancties ze Rusland eventueel zouden kunnen opleggen.

