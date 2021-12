Rutte is niet bij EU-top, dus België voert het woord voor Nederland

Mark Rutte kan veel, maar tegelijk in Brussel en Den Haag zijn niet. Bij de start van de Europese Top, donderdagochtend in Brussel, is hij er niet. De Belgische premier Alexander De Croo zal namens Nederland het woord voeren.

Het scheelt dat De Croo voor een groot deel dezelfde problemen heeft als Rutte: bij het agendapunt over migratie kan hij voor allebei tegelijk vertellen dat het eigenlijk niet meer gaat. Zowel Nederland als België heeft op dit moment niet genoeg plek voor het aantal migranten dat zich meldt bij de aankomstcentra.

Beide landen ook nemen het de zuidelijke lidstaten kwalijk dat zij zich niet aan de regels houden. De afspraak was dat iedereen bij aankomst in Europa geregistreerd zou worden, maar dat gebeurt lang niet altijd. “Als er honderden mensen per week in Ter Apel aankomen die nergens staan geregistreerd, dan klopt het systeem niet”, zei deze week een Nederlandse topdiplomaat, gefrustreerd omdat de zuidelijke lidstaten steeds opnieuw weigeren over deze kwestie te praten.

Buitengrenzen

Nederland wil dat aan de buitengrenzen al wordt onderzocht of iemand die aankomt in aanmerking komt voor asiel. Als dat niet het geval is, moet het onmogelijk zijn om door te reizen naar andere Europese landen. Maar noord en zuid krijgen het gesprek over migratie niet goed meer op gang.

Ook nu is de verwachting dat het gesprek waarschijnlijk opnieuw hetzelfde rondje zal draaien als het eerder al deed. De hoop is nu gevestigd op het komende halfjaar, waarin Frankrijk voorzitter is van de Raad. Dat land lijkt dit langslepende dossier in beweging te willen zetten, geholpen door een serie voorstellen van de Europese Commissie.

De Croo kan ook op een ander belangrijk onderwerp voor twee landen tegelijk spreken: als hij moet zeggen hoeveel zorgen hij heeft over de nieuwe covidvariant, dan zit er geen verschil tussen België en Nederland. Ook als het gaat over de noodzaak tot vaccineren en het tegenspreken van misleidende informatie zitten Nederland en België op één lijn.

Maar België begon wel al eerder met het zetten van booster-prikken, en heeft daarmee ook meer voortgang weten te maken dan Nederland. Op dat onderwerp zal De Croo dus twee stemmen op moeten zetten: de een namens Rutte, de ander namens hemzelf.

Het jongste besluit van Italië, om reizigers bovenop een coronacheck-app ook om een recent afgenomen PCR-test te vragen, zal naar verwachting ook worden besproken. Het is een besluit waar de andere Europese leiders weinig aan kunnen doen.

Nieuwe regels

Toch is het wrang op het moment dat er juist een week geleden tussen de ministers van gezondheid overeenstemming leek te zijn bereikt over hoe en wanneer de booster verplicht zou worden in de coronacheck. Die app is er om een lappendeken aan reisregels binnen Europa te voorkomen, maar hij kan nieuwe regels niet helemaal voorkomen.

De Europese leiders zelf vertrouwen ook niet volledig op de app. Zij doen allemaal een PCR-test voor ze een hele dag met elkaar in een vergaderzaal gaan zitten. Het kan al met al een lange dag gaan worden, want er staan ook gesprekken over Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland op de agenda, en ook de hoge energieprijzen blijven een onderwerp van gesprek. Voor één man is het allemaal nieuw: voor de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz, voor wie deze top zijn eerste zal zijn. Ook Bulgarije en Tsjechië hebben nieuwe leiders, maar waarschijnlijk zijn die nog te vers om vandaag al in Brussel te zijn.

