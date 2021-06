Rutte: Hongarije moet grondrechten respecteren of weg uit de EU

De Hongaarse wetswijzigingen over seksuele voorlichting - en het verbieden van homoseksualiteit en andere ‘afwijkingen’ daarin - hebben donderdag veel boze reacties ontlokt aan de EU-regeringsleiders, bijeen voor hun top in Brussel. Maar niemand reageerde zo fel als demissionair premier Rutte.

“Het doel is om Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen”, aldus Rutte, die zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán ‘schaamteloos’ noemde. “Ze moeten zich realiseren dat ze óf lid zijn van de Europese Unie, en van de waardengemeenschap die we zijn, óf d’r uit. Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de EU.”

De wet is ‘achterlijk’

Rutte zei dit op de stoep voor de Nederlandse ambassade in Brussel, die voor de gelegenheid de regenboogvlag had uitgestoken. Zijn Belgische ambtgenoot Alexander De Croo noemde de wet ‘achterlijk’.

De Hongaarse wet is woensdag bekrachtigd door president János Áder. Voortaan mogen kinderen onder de 18 jaar niet geconfronteerd worden met informatie over onder meer homoseksualiteit of geslachtsverandering, ook niet in (jeugd)films. Scholen of maatschappelijke organisaties mogen geen seksuele voorlichting meer geven. Dat is vanaf nu het alleenrecht van de ouders.

Orbán toonde zich niet onder de indruk van alle kritiek, die hij donderdagavond over zich heen kreeg tijdens het werkdiner. Volgens hem is er van discriminatie geen sprake omdat de wet niets zegt over de seksuele voorkeur van volwassenen.

Dutch @MinPres Mark Rutte’s statement today is not more than another episode from the political blackmailing series. #Hungary doesn’t want to leave the #EU. On the contrary, we want to save it from hypocrites. — Judit Varga (@JuditVarga_EU) 24 juni 2021

Rechten van kinderen en hun ouders

“Ik ben een vrijheidsstrijder, dat was ik ook tijdens het communistische regime”, zei Orbán bij aankomst. “Ik heb gevochten voor hun vrijheid en hun rechten (van homoseksuelen, red.). Dus ik verdedig de rechten van de homoseksuele jongens. Deze wet gaat daar ook helemaal niet over. Die gaat over de rechten van kinderen en hun ouders.”

Voor de top begon, verspreidden zestien regeringsleiders (van de 27) een verklaring ter gelegenheid van de internationale Pride Day voor lhbti+’ers, komende maandag. Daarin noemen ze de Hongaarse kwestie niet expliciet. “We moeten blijven vechten tegen discriminatie van de lhbti+-gemeenschap en onze verdediging van hun fundamentele rechten herbevestigen”, staat er.

Hongarije uit de EU zetten, wat Rutte als mogelijkheid noemt, is praktisch onmogelijk. Dat kan alleen als alle andere EU-landen dat na een jarenlange procedure willen. De Eurocommissarissen Thierry Breton (interne markt) en Didier Reynders (justitie) hebben woensdag een brief aan de Hongaarse regering gestuurd, met een uitgebreide opsomming welke EU-regels de nieuwe wet allemaal overtreedt, inclusief media-richtlijnen. De volgende stap kan het in gang zetten van een of meerdere inbreukprocedures zijn.

EU-Rusland De tweedaagse EU-top legde donderdag de diepe verdeeldheid bloot over de betrekkingen met Rusland, een van de vele andere agenda-onderwerpen. In de aanloop verrasten Duitsland en Frankrijk diplomaten met een voorstel om binnenkort een EU-Rusland-top te houden, met president Poetin. Dat valt slecht in vooral de Baltische staten. De Litouwse minister Landsbergis van buitenlandse zaken noemde het voorstel tegenover de Financial Times ‘onverantwoordelijk’ en een geval van ‘historische bijziendheid’. Premier Rutte zei geen bezwaar te hebben tegen een top van Poetin met alleen de twee EU-voorzitters. “Maar ik zal zelf niet deelnemen.” Toen een journalist de weglopende Rutte vroeg waarom niet, draaide die zich om en zei: ‘MH17’.

