Rutte hint in Brussel op nieuwe Europese reisregels vanwege omikronvariant

De definitieve aanpassing van de coronareispas wordt in Brussel steeds verder vooruit geschoven. Waar die beslissing eerst vorige week zou plaatsvinden en toen afgelopen week, is nu de hoop dat volgende week duidelijkheid komt over reisregels die binnen heel Europa gelijk zijn.

Drie weken geleden presenteerde Eurocommissaris Stella Kyriakides van gezondheidszaken een voorstel waarin nieuwe regels werden gesteld aan de covidpas, in Nederland bekend als de coronacheck. De eerste twee vaccinatieprikken, of in het geval van Janssen één shot, zouden voortaan nog maar negen maanden geldig zijn. Wie daarna nog met zijn QR-pas de grens over zou willen, of in veel landen het café of museum in, moest een booster halen. De Europese Commissie stelde voor dat deze nieuwe regels op 10 januari zouden ingaan.

Doorverwezen

De gezondheidsministers spraken erover en verschoven de invoerdatum naar 1 februari. Daarna kwam het op tafel bij de vergadering van ambassadeurs en daarna, donderdag, kwam het onderwerp ook langs bij de Europese Top.

De Europese leiders knikten goedkeurend, maar verwezen voor de uitwerking van het geheel weer naar de aparte commissie van de Europese Commissie, die zich volgende week nog buigt over de uitwerking.

Intussen is de gewenste Europese eenheid in reisregels ver te zoeken. Reizigers naar Italië, Portugal en Griekenland hebben plots te horen gekregen dat een extra test vereist is om die landen binnen te komen. Ook de andere Europese landen reageerden daar verrast op. Van de zogenaamde ‘noodremprocedure’ kunnen lidstaten altijd gebruik maken, maar na bijna twee jaar corona was het inmiddels goed gebruik geworden om maatregelen onderling af te stemmen.

Vrij verkeer

Dat leken Italië en Griekenland even te zijn vergeten. De andere Europese leiders schreven daarom donderdag andermaal op dat ‘beperkingen gecoördineerd moeten worden en gebaseerd moeten zijn op objectieve criteria’. Ook brachten ze in herinnering dat het vrije verkeer tussen Europese lidstaten niet teveel mag worden gehinderd.

“Grenzen sluiten is in ieder geval niet de oplossing”, zei Xavier Bettel, de premier van Luxemburg. Daarmee maakte hij duidelijk dat Europa vreest dat lidstaten uit angst voor de omikronvariant opnieuw wilde en vergaande maatregelen gaan nemen.

De Nederlandse premier Rutte woonde de discussie niet bij, omdat hij op hetzelfde moment de Tweede Kamer te woord stond over het regeerakkoord. Nadat hij ’s avonds alsnog in Brussel was aangekomen liet hij zich bijpraten door zijn collega’s.

Omikron

Na afloop van de top zei Rutte na middernacht tegen de Nederlandse pers dat de omikronvariant wel eens alle bestaande afspraken overboord zou kunnen gooien.

“Over omikron worden nu de gegevens bij elkaar gebracht. Dat zal mogelijk zijn doorwerking hebben op het hele instrumentarium, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen”, zei hij.

Hoe dan ook wil Rutte graag dat binnen Europa de regels gelijk zijn. “We hebben begrip voor Portugal, Italië en Griekenland, maar wat ons betreft duren uitzonderingen niet te lang.”

Lees ook:

Jaap van Dissel schetst een inktzwart scenario: omikron kan zorgen voor hevige nieuwe coronagolf

Jaap van Dissel krijgt weleens het verwijt dat hij te optimistisch is over het coronavirus. Woensdag presenteerde hij een inktzwart scenario.