Rutte: ‘Het boek Srebrenica gaat nooit dicht’

De pijn en het verdriet duren voort, zo zei de premier over het bloedbad van 25 jaar geleden. “Helaas kunnen we de geschiedenis niet veranderen, maar de geschiedenis verandert ons wel. Het boek van Srebrenica gaat nooit dicht.”

Nederlandse VN-militairen moesten in juli 1995 toezien hoe Bosnisch-Servische militairen de ‘veilige zone’ innamen en moslimmannen en –jongens afvoerde. Meer dan 8000 van hen werden vermoord. Zij kwamen in massagraven terecht. Bij de herdenking zaterdag werden negen nieuw-geïdentificeerde slachtoffers herbegraven.

De herdenking zaterdag in Potocari, het dorp waarin het Nederlandse Dutchbat destijds gelegerd was, had vanwege de corona-epidemie een aangepaste vorm. Er zaten nabestaanden, lokale gezagsdragers en geestelijken in een zaal, op veilige afstand van elkaar en met mondkapjes op.

Een gebed bij het herbegraven de negen nieuw geïdentificeerde slachtoffers bij Potocari. Beeld REUTERS

Huidige en voormalige buitenlandse regeringsleiders stuurden een videoboodschap in. Naast Rutte ook Bill Clinton, destijds president van de Verenigde Staten, en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Zij noemde Srebrenica ‘een open wond in het Europese geweten’.

“Het verdriet duurt voort”, zei Rutte. “Moeders blijven zich afvragen: Wat voor man was mijn zoon geworden?” Maar ook bij de internationale gemeenschap, ‘die niet in staat was een kwetsbare bevolking te beschermen tegen extreme agressie’, zijn de verschrikkingen volgens de premier in het geheugen gegrift. Hetzelfde geldt volgens hem voor de ‘mannen en vrouwen van Dutchbat, die zich machteloos voelden in juli 1995 en nog steeds achtervolgd worden voor die herinneringen’.

Wie verdeeldheid en haat zaait kan het ultieme kwaad oogsten, zo zei Rutte te hebben geleerd van de genocide in Srebrenica. Daarom moeten “we ons uitspreken waar we maar kunnen tegen polariserende taal.” Nederland voelt een diepe band met de mensen van Srebrenica, zei Rutte. “Met u en met uw geliefden, die - tot onze spijt - niet konden worden beschermd. We buigen in stilte het hoofd.”

