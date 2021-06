Rutte en Orbán botsen hard op EU-top

De Europese top in Brussel, die vooral over andere dingen zou gaan, is donderdagavond uitgelopen op een rechtstreekse en bittere confrontatie tussen Nederland en Hongarije over homorechten. Aanleiding is de nieuwe Hongaarse wet over seksuele voorlichting, met een verbod op informatie over homoseksualiteit of een andere ‘afwijking van de eigen identiteit die overeenkomt met het geslacht bij geboorte’.

Veel EU-leiders waren daar bij aankomst kritisch over, maar premier Mark Rutte spande de kroon. Hij zei dat Hongarije ófwel de grondrechten moet respecteren die bij het EU-lidmaatschap horen, ófwel moet vertrekken uit de EU. “Voor mij hebben ze daar dan niets meer te zoeken.” Hij noemde zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán ‘schaamteloos’.

De lhbti+-kwestie werd ’s avonds achter gesloten deuren besproken, maar op sociale media gingen berichten rond dat Rutte ook daar het felst van leer trok tegen Orbán. Hij zou hem hebben gesuggereerd om zelf uit de EU te stappen, door het EU-artikel 50 te activeren. Dat is het verdragsartikel dat de Britten gebruikten voor hun brexit.

'Politieke chantage’

Hoe Orbán daarop reageerde, was donderdagavond laat nog niet bekend. Zijn minister van justitie, Judit Varga, liet vanuit Boedapest wel snel van zich horen. “De verklaring van Rutte is slechts een nieuwe aflevering van de politieke chantage-serie”, schreef ze op Twitter. “Hongarije wil niet uit de EU. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten.”

Dutch @MinPres Mark Rutte’s statement today is not more than another episode from the political blackmailing series. #Hungary doesn’t want to leave the #EU. On the contrary, we want to save it from hypocrites. — Judit Varga (@JuditVarga_EU) 24 juni 2021

Op Facebook reageerde Varga op Ruttes opmerking van die middag dat hij Hongarije ‘op de knieën’ wilde krijgen en de wet wil laten intrekken. “Oude koloniale arrogantie”, aldus de minister. “Zolang ik leef, vecht ik uit alle macht om ervoor te zorgen dat Hongaren nooit voor Rutte of een andere kolonisator hoeven te knielen. De leider van Nederland heeft zich verwijderd van beschaafde mensen.”

De kwestie houdt de gemoederen al twee weken bezig. De wet is woensdag bekrachtigd door de Hongaarse president János Áder. Voortaan mogen kinderen onder de 18 jaar niet worden geconfronteerd met informatie over onder meer homoseksualiteit of geslachtsverandering, ook niet in (jeugd)films. Scholen of maatschappelijke organisaties mogen geen seksuele voorlichting meer geven. Dat is vanaf nu het alleenrecht van de ouders: in Hongarije per definitie een moeder en een vader.

Rechten van kinderen en hun ouders

Volgens Orbán is er van discriminatie geen sprake omdat de wet niets zegt over de seksuele voorkeur van volwassenen. “Ik ben een vrijheidsstrijder, dat was ik ook tijdens het communistische regime”, zei de premier. “Ik verdedig de rechten van de homoseksuele jongens. Deze wet gaat daar ook helemaal niet over. Die gaat over de rechten van kinderen en hun ouders.”

EU-Rusland De tweedaagse EU-top legde donderdag de diepe verdeeldheid bloot over de betrekkingen met Rusland, een van de vele andere agenda-onderwerpen. In de aanloop verrasten Duitsland en Frankrijk diplomaten met een voorstel om binnenkort een EU-Rusland-top te houden, met president Vladimir Poetin. Dat valt slecht in vooral de Baltische staten. De Litouwse minister Gabrielius Landsbergis van buitenlandse zaken noemde het voorstel tegenover de Financial Times ‘onverantwoordelijk’ en een geval van ‘historische bijziendheid’. Premier Rutte zei geen bezwaar te hebben tegen een top van Poetin met alleen de twee EU-voorzitters. “Maar ik zal zelf niet deelnemen.” Toen een journalist de weglopende Rutte vroeg waarom niet, draaide die zich om en zei: ‘MH17’.

Lees ook:

Brussel en Boedapest roepen ‘schande’ naar elkaar

Verontwaardiging over Hongaarse lhbti+-wetten overschaduwt de komende EU-top. De Europese Commissie zint op maatregelen.