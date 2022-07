Rutte bezoekt Oekraïne en gaat langs bij president Zelenski

Premier Mark Rutte brengt vandaag een bezoek aan Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie eind februari. Hij werd maandag rondgeleid in Borodjanka, Boetsja en Irpin - voorsteden van de hoofdstad van Kiev waar tijdens de Russische bezetting enkele maanden geleden grote aantallen burgers op vaak gruwelijke wijze zijn gedood. Hij sprak er met lokale vertegenwoordigers over hun ervaringen.

In Irpin vertelde Rutte tegenover RTL dat het bezoek bij hem een ‘ongelooflijke indruk’ achterliet. “Als je hier bent, dan voel je nog meer hoe belangrijk het is dat het Westen, Nederland, wij allemaal helpen. En dat we bereid zijn een prijs te betalen, een prijs te betalen om de Russische agressie tegen Oekraïne een halt toe te roepen, met wapens, met humanitaire hulp en sancties”, zei hij.

“En daar betalen wij ook een prijs voor natuurlijk: hogere prijzen, hogere kosten voor energie. Maar die moeten we bereid zijn te betalen. Want als we dit normaal zouden vinden, dat het ene land het andere land binnenvalt, en dat het andere land met zoveel geweld wordt geconfronteerd, dan komt dat ook naar ons toe. We mogen het nooit normaal vinden.”

Ontmoeting met Zelenski

Na zijn bezoek aan de voorsteden reist Rutte door naar Kiev, waar hij als alles volgens plan gaat de Oekraïense president Volodimir Zelenski ontmoet. Sinds het uitbreken van de oorlog hebben Rutte en Zelenski meerdere keren met elkaar gesproken, maar altijd via telefoon of videoverbinding. Nederland heeft tot nu toe 172 miljoen euro aan militaire hulp aan Oekraïne verschaft.

Een groot aantal regeringsleiders ging Rutte voor; eerder brachten onder andere de Britse premier Boris Johnson, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron al een bezoek aan Zelenski. Tot nu toe was minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra de hoogste Nederlandse vertegenwoordiger die in Kiev langsging; hij was er afgelopen mei.

