Rustig slapen is er niet meer bij in het Russische Belgorod

De oorlog woedt sinds een paar weken ook in de Russische regio Belgorod. Hoewel de inwoners betrekkelijk kalm blijven onder het toenemende geweld, groeit de rancune jegens Oekraïne.

Het was maandag zeker niet de eerste keer dat Aleksandr het zacht zoemende geluid van een drone hoorde. Met name de afgelopen drie weken klinkt het gebrom van de onbemande vliegtuigjes steeds vaker boven het centrum van Belgorod, de hoofdstad van de gelijknamige Russische regio op zo’n 40 kilometer van de Oekraïense grens. Steevast klinkt kort daarna een doffe knal van de luchtafweer, gevolgd door het gekletter van brokstukken die op straat vallen.

“Sinds halverwege mei worden er elke dag wel een stuk of tien drones boven de stad uit de lucht geschoten en vliegen er meer legerhelikopters door de lucht”, vertelt de 33-jarige Rus over de telefoon vanuit zijn woonplaats. Zijn naam is uit veiligheidsoverwegingen aangepast. Paniekerig wordt hij er niet van, al laten de gestaag toenemende aanvallen op de grensregio hem ook niet koud. “Ik woon op de zestiende en bovenste verdieping van een flatgebouw. Als ik ’s avonds naar bed ga, dan slaap ik een stuk onrustiger, omdat ik zo hoog woon.”

Onderdeel van de frontlinie

Sinds vorige maand klopt het oorlogsgeweld steeds nadrukkelijker op de deur van de inwoners van de Russische Belgorod-regio. De dorpen die direct aan de grens met Oekraïne liggen, zijn inmiddels onderdeel van de frontlinie geworden nu ze regelmatig onder vuur komen te liggen van drones en raketten die vanaf Oekraïens grondgebied worden afgeschoten. In een tijdsbestek van een week kwamen er bij die beschietingen minstens zeven burgers om het leven en raakten tientallen anderen gewond.

Online beelden van het dorpje Sjebekino, een plaatsje van 40.000 inwoners op nog geen 10 kilometer van de grens, tonen uitgebrande auto’s, appartementencomplexen die in de fik staan en bomkraters in het wegdek. “Een kennis van mij komt uit het dorp Novaja Tavolzjanka vlakbij Sjebekino en hij verloor zijn auto en huis door een bombardement”, vertelt Aleksandr.

Het zijn bovendien niet alleen de beschietingen vanaf Oekraïens grondgebied die de oorlog de afgelopen tijd naar Russisch territorium verplaatste. Ook Russische paramilitaire eenheden die aan de zijde van Kiev meevechten tegen het Kremlin dragen bij aan de toenemende militarisering van het grensgebied. Steeds vaker steken deze zelfverklaarde partizanen de grens met Rusland over om daar met guerrilla-acties huis te houden.

Zondag gaf de gouverneur van de Belgorod-regio, Vjatsjeslav Gladkov, daarom ook opdracht tot de evacuatie van een aantal grensdorpen. Inmiddels zouden er volgens de regiobestuurder meer dan vierduizend mensen uit die dorpen elders in de regio zijn ondergebracht.

Die vluchtelingen ziet Aleksandr ook in de stad. “Overal zijn tijdelijke opvangcentra ingericht, onder andere in sporthallen en op de campus van de universiteit waar ik werk. De vluchtelingen zijn makkelijk te herkennen, want ze hangen een beetje doelloos rond en hebben weinig spullen bij zich, hoogstens een paar tassen en hun huisdieren.”

Op dit beeld afkomstig van Russische autoriteiten bestrijdt de Russische brandweer het vuur dat volgens de regionale gouverneur is veroorzaakt door een Oekraïense raketaanval op het dorpje Sobolevka in het district Belgorod. Beeld via Reuters

Stress neemt toe

Hoewel er van echte paniek geen sprake is, merkt Aleksandr wel dat de algehele sfeer gespannener is. “Op straat is de onrust voelbaar en mensen ervaren steeds meer stress. Mijn vriendin begint bijvoorbeeld oncontroleerbaar te trillen wanneer ze het geluid van de luchtafweer hoort. Anderen proberen het daarentegen te negeren. Zo werd er onlangs een drone uit de lucht geschoten en begonnen een paar mannen op straat te klappen alsof het om een vuurwerkshow ging.”

Spanning of niet, het dagelijks leven gaat onverminderd door, merkt Aleksandr. “Mensen joggen in het park, ze bezoeken zomerfestivals en gaan naar concerten. Veel inwoners passen zich snel aan de situatie aan. Het is ook niet de eerste keer dat Belgorod onder vuur ligt: afgelopen najaar waren hier ook al talloze beschietingen.”

Wel merkt de universitair docent dat de recente geweldsgolf een mentaliteitsverandering veroorzaakt. Zeker nu de beschietingen vanaf Oekraïens grondgebied zich niet enkel meer op militaire infrastructuur richten, groeit de rancune. “Voorheen waren er best veel mensen die sympathie hadden voor de Oekraïense autoriteiten. Maar er is nu een kentering in die gedachte, omdat er ook aanvallen plaatsvinden op woningblokken. Daardoor wordt de algemene houding ten opzichte van het Oekraïense leger steeds agressiever en negatiever.”

Schuilen in de badkamer

Het is bovendien niet alleen de houding ten opzichte van Kiev die verandert. “Mensen kijken ook anders naar de Russische autoriteiten. Want hoewel ze wel vertrouwen op het luchtafweer, heerst er tegelijkertijd een gevoel dat Moskou ons in de steek laat en dat het leger niet genoeg troepen aan de grens heeft om ons te beschermen.”

Of en tot wanneer hij in Belgorod blijft, weet Aleksandr nog niet. “Maar in mijn omgeving merk ik dat steeds meer mensen weg willen, maar nog twijfelen omdat ze hun werk, hun huis en hun leven hier hebben. Hoe dan ook zijn er tot die tijd genoeg schuilkelders. Die van mij bevindt zich onder het flatgebouw in de parkeergarage. Al zoek ik in eerste instantie dekking in de badkamer als ik een hard geluid hoor of wanneer de ramen en muren beginnen te trillen. Dat is de veiligste plek in een woning. Gelukkig heb ik dat de afgelopen weken pas één keer hoeven doen.”

De naam van Aleksandr is om veiligheidsredenen gefingeerd. Zijn werkelijke naam is bekend bij de hoofdredactie.

