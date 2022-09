Russische verliezen leiden tot roep om Poetins aftreden en tv-discussies

Afgevaardigden van een stadsdeelraad in Petersburg zijn in staat van beschuldiging gesteld, omdat ze woensdag in een brief aan de Doema, het Russische parlement, hebben opgeroepen om president Poetin af te zetten. Vier afgevaardigden zijn aangehouden, twee moeten zich verantwoorden voor het ‘in diskrediet brengen van de autoriteiten', zo meldt de opsteller van de oproep, Dmitri Paljoega, op Twitter.

In de oproep beschuldigt de Petersburgse deelraad Smolninskoje Poetin ervan verantwoordelijk te zijn voor ‘decimering van jonge gezonde Russische mannen die beter dienst zouden kunnen doen als arbeidskracht dan in het leger’, en van ‘Ruslands economische neergang en braindrain’. Ook de beoogde Navo-uitbreiding met Finland en Zweden wrijven ze Poetin aan. De president zou het tegengestelde effect bereiken van wat hij met zijn ‘speciale militaire operatie in Oekraïne’ beoogt.

In navolging van die oproep hebben ook politici van een Moskou's district Poetin gevraagd terug te treden. “We vragen u om uzelf van uw post te ontheffen omdat uw opvattingen hopeloos achterhaald zijn en de ontwikkeling van Rusland belemmeren”, staat in de oproep van de stadsdeelraad in het Moskouse Lomonosov, zo meldt Deutsche Welle.

Moskou probeert met nieuwe wetgeving kritiek op de oorlog of op Poetin hard de kop in te drukken. Twee andere (ex-)politici, Ilja Jasjin en Vladimir Kara-Moerza, zitten vast. Ze riskeren tien jaar gevangenisstraf op grond van wetsartikel dat eerder dit jaar door het parlement werd gejaagd. Artikel 207.3 verbiedt het verspreiden van ‘foute informatie’. Publiekelijk zeggen dat Rusland oorlog voert in Oekraïne, in plaats van een beperkte ‘speciale operatie’ tegen militaire doelen kan daaronder vallen.

Openlijke tv-discussie

Maar ook op de nationale televisie wordt nu openlijk bediscussieerd dat het er daar hard aan toegaat, en dat Oekraïne succes heeft met zijn offensief in het oosten, in de regio Charkov. Het Russische leger trekt zich daar ‘op ordentelijke wijze terug’, meldde tv-persoonlijkheid Olga Skabajeva donderdagavond in haar goed bekeken televisieprogramma. Daarin bieden Russische gasten regelmatig tegen elkaar op over de noodzaak van harder ingrijpen tegen het ‘fascistische’ regime in Kiev en tegen het Westen.

Dit keer liet Skabajeva een legercommandant aan het woord, die schamperde dat Oekraïne net doet alsof de val van de Oost-Oekraïense stad Koepjansk gelijkstaat aan de val van Moskou, terwijl het volgens hem weinig betekenis heeft. Militair expert Michail Chodarjonok ging daar dwars tegenin. Koepjansk is een ‘logistiek centrum’, een knooppunt van wegen en spoorwegen en van buitengewoon groot belang voor ‘al onze troepen in de regio', legde hij uit.

“Het is erg verontrustend, iedereen staat onder grote druk", vatte Skabejeva het voor de kijkers samen. “We blijven hopen en geloven, we moeten niet in paniek raken.”

Watch this roundup of clips, featuring panicked Kremlin propagandists on several state TV programs, discussing impressive gains by Ukraine's Armed Forces in reclaiming control over Ukrainian territory. More in my article ⤵️https://t.co/WKx3JVtvkn pic.twitter.com/8CYDRpB85X — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 9 september 2022

Lees ook:

De oorlog lijkt te kenteren in het voordeel van Oekraïne. ‘De Russen lopen tegen hun grenzen aan’

Het Oekraïense leger brengt de Russen zware verliezen toe. Generaal Tom Middendorp ziet reden voor optimisme op de langere termijn.

Zelfs Jevgeni Roizman, onverschrokken oud-burgemeester en Kremlin-criticus, is nu opgepakt