Russische soldaten mogelijk radioactief besmet, verlaten Tsjernobyl

De Russische troepen hebben zich teruggetrokken uit de exclusieve zone waarbinnen de vier kerncentrales van Tsjernobyl liggen. Het internationaal atoomagentschap van de Verenigde Naties (de IAEA) wil nu zo snel mogelijk een onderzoeksteam met hulpmaterialen naar het gebied sturen om de risico’s van nucleaire besmetting te analyseren en in te dammen.

Bij de IAEA bestaan grote zorgen over de situatie in het gebied, hoewel er tot toe geen berichten zijn dat radioactieve deeltjes zich verspreiden naar omliggende gebieden of verder.

Ziek na aanleggen loopgraven

Tsjernobyl werd kort na de inval in Oekraïne op 24 februari door het Russische leger veroverd. Het gebied, dat na de nucleaire ramp in 1986 zwaar besmet raakte met radioactief materiaal, is door Russische officieren nu formeel overgedragen aan Oekraïense stafleden die de sarcofaag om de verwoeste kerncentrale bewaken. Dat meldde het Oekraïense atoomagentschap Energoatom.

De terugtrekking van drie Russische bataljons richting Wit-Rusland zou te maken hebben met de radioactieve besmetting van Russische soldaten. Die zouden loopgraven hebben aangelegd naast de in 1986 ontplofte kerncentrale nummer 4, waar zwaar radioactief afval in de grond zit. Volgens Energoatom zijn de soldaten vrij snel na het graven van de greppels ziek geworden en afgevoerd naar ziekenhuizen in het 20 kilometer verderop gelegen Wit-Rusland.

De IAEA kan deze berichten vooralsnog niet bevestigen. Ook Moskou heeft er geen melding van gemaakt.

Risico op fouten verontrustend hoog

Toch doet het bij de internationale atoomwaakhond alle alarmbellen afgaan. Normaal gesproken monitort de IAEA met aan het internet verbonden sensoren het niveau van radioactiviteit in Tsjernobyl, maar die meetpunten werken niet meer sinds de komst van de Russen. De toezichthouder tast daarom in het duister over wat er gaande is.

De eerste dagen na de Russische inname van Tsjernobyl was ook de elektriciteit afgesneden en kwam de koeling van de 20.000 splijtstofstaven in de verwoeste kerncentrale in gevaar. Generatoren namen de stroomvoorziening over, maar konden maximaal 48 uur draaien. Binnen die tijd is de levering van elektriciteit hersteld. Maar of er schade is geweest, bijvoorbeeld omdat ventilatoren een tijd stillagen, is nog onbekend.

De laatste keer dat de staf die Tsjernobyl veilig moet houden is gewisseld, dateert van 20 maart. Het risico op oververmoeidheid en uitputting bij de werknemers en daarmee het risico op fouten wordt door de IAEA als verontrustend hoog gezien.

Bosbranden en mogelijke diefstal uit een nucleair lab

Dan zijn er nog berichten over bosbranden in de exclusieve zone en de bufferzone om de beschadigde kerncentrale. De rook zou radioactieve deeltjes kunnen verspreiden. Russische troepen zouden het blussen van het vuur hebben verhinderd.

Daarbovenop komen nog uitspraken van de directeur van het Oekraïense Instituut voor veiligheidsproblemen bij kerncentrales. Deze Anatolii Nosovski meldde vanuit Kiev aan het wetenschappelijk blad Science dat er in de chaos van de Russische bezetting van Tsjernobyl radioactieve isotopen uit een nucleair laboratorium zijn gestolen waarmee een vuile kernbom te maken is. Of dit propaganda is tegen de Russische invallers, of dat het klopt, is op dit moment niet na te gaan.

In elk geval ziet het IAEA genoeg redenen om snel een onderzoeksmissie ter plaatse de feiten te laten vaststellen en voorzorgsmaatregelen te nemen.

