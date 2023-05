Russische rechters bestraffen hatelijkheden aan Poetins adres

Een rechtbank in Sint Petersburg heeft donderdag een vrouw tot twee jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor het schenden van het graf van de ouders van president Poetin. “Ouders van een maniak, haal hem op naar waar jullie zijn”, had Irina Tsibaneva (60) geschreven op een briefje dat ze ophing aan de grafzerk. “De hele wereld bidt voor zijn dood. Dood aan Poetin. Jullie hebben een monster en een moordenaar voortgebracht.”

Tsibaneva verklaarde onschuldig te zijn aan grafschennis, omdat ze het graf niet beschadigd had. Ook had ze geen ruchtbaarheid gegeven aan haar stille protest. Wellicht dat ze er daarom vanaf kwam met een voorwaardelijke straf.

Minder genadig was een militaire rechtbank voor geschiedenisleraar Nikita Toesjkanov. Hij kreeg vijfenhalf jaar onvoorwaardelijke celstraf voor zijn commentaar na de explosie op de Kertsjbrug, die Rusland met de Krim verbindt. “Een verjaarscadeautje voor Poetin”, schreef hij op sociale media. De aanslag, waarschijnlijk door Oekraïne uitgevoerd, vond plaats op 8 oktober, daags na Poetins zeventigste verjaardag.

Toesjkanov werd schuldig bevonden aan het vergoelijken van terrorisme en in diskrediet brengen van het Russische leger. Op dat laatste vergrijp staat vijf jaar cel, maar er ligt een wetsvoorstel om de straf te verhogen naar vijftien jaar. In maart werd een man op basis van dit artikel tot drie jaar veroordeeld omdat hij in de metro een mop had verteld over minister van defensie Sergej Sjojgoe en president Poetin. Een medepassagier had aangifte gedaan.

