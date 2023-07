Russische raket richt verwoesting aan in kathedraal van Odessa

Een historische orthodoxe kathedraal is zwaar beschadigd bij Russische raketaanvallen in de Oekraïense havenstad Odessa. Op beelden die online werden gepost door Oekraïense functionarissen is te zien dat het dak van de kathedraal deels is ingestort. Het altaar is verwoest bij de aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag en er hebben branden gewoed. “De verwoesting is enorm”, zei geestelijke Andrii Palchuk. “Maar met Gods hulp zullen we de schade herstellen.”

Gelovigen kwamen zondagochtend naar de kerk in het historische hart van Odessa om iconen en andere voorwerpen te redden, en later op de dag werd er buiten de kathedraal een geïmproviseerde kerkdienst gehouden. Bij de raketaanvallen werden ook woningen getroffen. Volgens de Oekraïense overheid vielen er zeker 2 doden en 22 gewonden.

Moskou ontkent aanval

In een reactie ontkent Moskou dat het de kathedraal heeft gebombardeerd. Volgens het Kremlin is de kerk waarschijnlijk getroffen door de restanten van een Oekraïense luchtafweerraket. Maar volgens de Oekraïners is dat onzin. En de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zwoer via sociale media wraak. “Raketten tegen vreedzame steden, woningen, een kathedraal... Er kan geen excuus zijn voor Russisch kwaad. Zoals altijd zal dit kwaad verliezen. En er zal zeker een vergelding zijn.” De president verzekerde dat de ‘Russische terroristen’ de wraak zullen voelen.

De getroffen kathedraal staat in het oude centrum van Odessa, dat sinds begin dit jaar op de werelderfgoedlijst van de VN-organisatie Unesco staat. De kerk werd in 1936 onder de Sovjet-dictator Jozef Stalin verwoest, maar in 2003 weer opgebouwd nadat Oekraïne onafhankelijk was geworden. “Weer een oorlogsmisdaad door het Kremlin”, twitterde Josep Borrell, de buitenlandchef van de Europese Unie, over de raketaanvallen. “Rusland heeft al honderden culturele plekken vernield. Het probeert Oekraïne te verwoesten.”

Graanexport Oekraïne doelwit

Moskou maakte een week geleden een eind aan de zogenoemde graandeal, die de uitvoer van Russisch en Oekraïens graan via de Zwarte Zee mogelijk maakte. Sindsdien voeren de Russen intensieve raketaanvallen uit op havens en graaninstallaties in het zuiden van Oekraïne, in een kennelijke poging om de Oekraïense graanexport stil te leggen. Ook Odessa, de grootste haven van Oekraïne, ligt zwaar onder vuur.

